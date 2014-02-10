صدور 10 هزار کارت هوشمند بیمه سلامت برای روستائیان اصفهان

فرهاد مشاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارت هوشمند طرحی است که به جای دفترچه بیمه به بیمه شدهها اختصاص مییابد.
وی بیان داشت: کارت هوشمند بیمه سلامت به بیماران خاص استان از جمله دیالیزیها، هموفیلیها، تالاسمیها و ام اس هم اختصاص یافته است.
معاون بیمه درمان سلامت استان اصفهان با اشاره به اینکه صدور کارت هوشمند در راستای ایجاد پرونده الکترونیکی بیمار است، ابراز داشت: از طریق کارت هوشمند بیمه سلامت برای تمام افراد میتوان از سبقه سلامتی و بیماری اشخاص با هر بار مراجعه به پزشکان مطلع شد.
وی یادآور شد: در آینده نزدیک سعی شده کارت هوشمند بیمه به تمام مردم اصفهان اختصاص یابد.
مشاوری با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعملهای کشور در سال آینده تعرفه پزشکان بسیار کاهش یافته، بیمهها کارآمدتر میشود، ادامه داد: بودجه بیماران خاص در سال آینده از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد رسیده و این در حالی که 20 درصد هزینه داروهای این بیماران کاهش یافته است.
معاون بیمه درمان سلامت استان اصفهان ادامه داد: افرادی که مشکل مالی داشته باشند به جای پرداخت 171 هزار و 600 تومان برای یکسال که 85 هزار و 800 تومان در قالب بیمه ایرانیان واریز میکند با دریافت نامهای از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان میتوانند با 26 هزار تومان بیمه سلامت شوند.
وی یادآور شد: تعداد کل بیمهشدگان سلامت در اصفهان به یک میلیون و 460 هزار نفر میرسند.
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