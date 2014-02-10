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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

پایانه مسافری غرب تعطیل می‌شود

پایانه مسافری غرب تعطیل می‌شود

مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران، از همکاری این سازمان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ویژه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی بیگی با تبریک فرارسیدن خجسته سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با توجه به راهپیمایی پرشکوه مردم در ۲۲ بهمن و برنامه ریزی انجام گرفته در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پایانه مسافری غرب تهران، از ساعت ۲۱ دوشنبه، ۲۱بهمن تا پایان مراسم درروز سه شنبه ۲۲بهمن تعطیل است.

حاجی بیگی افزود:با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت یوم ا... ۲۲ بهمن در میدان آزادی و حضور پرشور شهروندان انقلابی در این مراسم که همانند سال‌های گذشته برای آسانی هرچه بیشتر حرکت مردم، راه‌های ورودی و خروجی میدان آزادی و اطراف آن برای حرکت خودرو‌ها بسته می‌شود، همچنین به منظور ایجاد تسهیلات لازم و جلوگیری از بروز هرگونه خلل در رفت و آمد اتوبوس‌های مسافری بین شهری، برنامه ریزی‌های لازم انجام گرفته و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی تصریح کرد: در فاصله زمانی اعلام شده (ساعت ۲۱ دوشنبه ۲۱ بهمن تا پایان مراسم روز ۲۲ بهمن در میدان آزادی) مسافران ورودی به تهران از طریق تقاطع آزادراه تهران- کرج وکمربندی آزادگان به پایانه مسافری جنوب انتقال داده می‌شوند و مسافرانی که قصد خروج از تهران را دارند هم می‌توانند از پایانه مسافری جنوب به سمت مقاصد خود حرکت کنند.
 

کد مطلب 2233492

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