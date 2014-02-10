به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی بیگی با تبریک فرارسیدن خجسته سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با توجه به راهپیمایی پرشکوه مردم در ۲۲ بهمن و برنامه ریزی انجام گرفته در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پایانه مسافری غرب تهران، از ساعت ۲۱ دوشنبه، ۲۱بهمن تا پایان مراسم درروز سه شنبه ۲۲بهمن تعطیل است.

حاجی بیگی افزود:با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت یوم ا... ۲۲ بهمن در میدان آزادی و حضور پرشور شهروندان انقلابی در این مراسم که همانند سال‌های گذشته برای آسانی هرچه بیشتر حرکت مردم، راه‌های ورودی و خروجی میدان آزادی و اطراف آن برای حرکت خودرو‌ها بسته می‌شود، همچنین به منظور ایجاد تسهیلات لازم و جلوگیری از بروز هرگونه خلل در رفت و آمد اتوبوس‌های مسافری بین شهری، برنامه ریزی‌های لازم انجام گرفته و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی تصریح کرد: در فاصله زمانی اعلام شده (ساعت ۲۱ دوشنبه ۲۱ بهمن تا پایان مراسم روز ۲۲ بهمن در میدان آزادی) مسافران ورودی به تهران از طریق تقاطع آزادراه تهران- کرج وکمربندی آزادگان به پایانه مسافری جنوب انتقال داده می‌شوند و مسافرانی که قصد خروج از تهران را دارند هم می‌توانند از پایانه مسافری جنوب به سمت مقاصد خود حرکت کنند.

