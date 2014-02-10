۷۹۸ پروژه بخش کشاورزی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی در مراسم افتتاح دو واحد دامداری شهرستان بشرویه با بیان اینکه برای پروژه های دهه فجر امسال دو میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک و دارایی بوده است، گفت:مابقی آن از محل تسهیلات و عمدتا تسهیلات طرح توسعه کشاورزی تامین شده است.

وی با بیان اینکه با اجرا این پروژه ها برای 297 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد شده است، افزود: تعداد هفت هزار و 618 خانوار از این پروژه‌ها بهره‌ مند شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح دو واحد از مجتمع دامداری بشرویه گفت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این دو طرح 740 میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه برای هر واحد دامداری 250 میلیون تومان از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی اعتبار داده شده است، بیان کرد: 170 میلیون برای هر واحد دامداری از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی هزینه شده است.

هادربادی با بیان اینکه هر واحد دامداری توان تولید روزانه 350 کیلوگرم شیر را دارد، تصریح کرد: چهار واحد دامداری دیگر نیز در این شهرستان در حال ساخت است.

وی شهرستان بشرویه را قطب کشاورزی استان و دارای دومین سطح زیرکشت زراعی آبی دانست و گفت:47 هکتار آبیاری تحت فشار، تولید 600 تن بذر پنبه و صادرات آن به استانهای تهران، خراسان رضوی و شمالی از دیگر قابلیت های این شهرستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از وجود 26 مجتمع دامداری در سطح استان خبر داد و بیان کرد: 500 واحد دامی صنعتی و غیر صنعتی در سطح استان وجود دارد.

هادربادی با اشاره به برخی سخت گیری ها در جذب سرمایه گذار در استان گفت: یک سرمایه گذاری آمادگی برای سرمایه گذاری 20 میلیارد ریالی در بخش کشاورزی این شهرستان را داشته است.

وجه الله خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی نیز در پایان بر جذب این سرمایه گذار از سوی مسئولان بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: مجوزهای لازم هر چه سریعتر در این زمینه صادر خواهد شد.