سازمان منطقه آزاد اروند از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت می کند

اسماعیل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی 22 بهمن نشان از قدرت مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد و به همین سبب و به یاری خداوند متعال مردم شهید پرور خرمشهر و آبادان و مینوشهر همراه با مردم مسلمان، هوشیار و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت می کنند .



وی افزود: 22 بهمن روز تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرافراز و همه ایثارگرانی است که در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن، با ایثار جان خویش ایفای نقش کردند .

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: هدف انقلاب اسلامی ایران عزت و سربلندی جهان اسلام و پیروزی ستم‌دیدگان در برابر ستمگران است و اتحاد ملت ایران رمز بقای این انقلاب است .



گفتنی است مسیرهای اعلام شده جهت راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر به شرح ذیل اعلام شده است .



شهرستان آبادان : ابتدای خیابان لین یک احمد آباد به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۹ صبح



مینوشهر : میدان بسیج به سمت میدان مقاومت ساعت ۱۰ صبح