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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

زمانی:

سازمان منطقه آزاد اروند از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت می کند

سازمان منطقه آزاد اروند از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت می کند

خرمشهر- خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند ضمن گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواستار حضور پرشور مردم در راهپیمایی امسال 22 بهمن شد.


اسماعیل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی 22 بهمن نشان از قدرت مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد و به همین سبب و به یاری خداوند متعال مردم شهید پرور خرمشهر و آبادان و مینوشهر همراه با مردم مسلمان، هوشیار و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت می کنند.

وی افزود: 22 بهمن روز تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرافراز و همه ایثارگرانی است که در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن، با ایثار جان خویش ایفای نقش کردند.
 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: هدف انقلاب اسلامی ایران عزت و سربلندی جهان اسلام و پیروزی ستم‌دیدگان در برابر ستمگران است و اتحاد ملت ایران رمز بقای این انقلاب است.

گفتنی است مسیرهای اعلام شده جهت راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر به شرح ذیل اعلام شده است.

شهرستان آبادان: ابتدای خیابان لین یک احمد آباد به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۹ صبح

مینوشهر: میدان بسیج به سمت میدان مقاومت ساعت ۱۰ صبح

شهرستان خرمشهر: میدان مقاومت به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح

 

کد مطلب 2233494

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