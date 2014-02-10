روحیه خدمت رسانی در مسئولان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، شوراي اداري شهرستان آبيک ظهر دوشنبه با حضور استاندار در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

مرتضی روزبه در این جلسه اظهارداشت: در برنامه ريزي استانداري شهرستان ها و مناطق تابعه در اولويت هستند و مديران استاني موظفند به طور مستمر از حوزه كاري خود در شهرستان ها و مناطق بازديد و به امورات مردم رسيدگي كنند.

وی افزود: پيروزي و پايداري نظام مقدس جمهوري اسلامي مرهون خون شهداست و با ايثار و فداكاري آنان امروز فرصت خدمت رساني به مردم و رشد و توسعه هرچه بيشتر كشور فراهم شده است.

استاندار با تاكيد بر لزوم شناسايي ظرفيت ها و توانمندي مناطق تابعه، اقتصاد تک محصولي مبتني بر فروش ذخاير نفت را آفت توسعه پايدار كشور دانست و بیان کرد: مديران شهرستان آبيک بايد با تدبير مناسب، بهره گيري از تمامي ظرفيت ها و توانمندي ها را سرلوحه كار خود قرار دهند كه در اين بين موقعيت ممتاز ارتباطي، نزديكي به مركز كشور و رونق بخش هاي صنعت، كشاورزي، پرورش دام و طيور و آموزش عالي جايگاه ويژه اي دارد.

روزبه تاكيد كرد: مسولان بايد با مديريت صحيح از اين ظرفيت ها به طور اصولي بهره برداري كنند تا زمينه توسعه استان و كشور و در نتيجه افزايش توليد و ثروت فراهم شود.

وي با اشاره به موقعيت ارتباطي شهرستان آبيک از مسافرت هاي نوروزي به عنوان فرصتي مناسب براي اطلاع رساني در خصوص معرفي ظرفيت هاي اين شهرستان در بخش هاي مختلف ياد كرد.