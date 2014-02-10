نمایشگاه آشنایی شهروندان با اقدامات ورزش شهرداری برگزار می شود

یه گزارش خبرنگار مهر، میرمعصوم سهرابی دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با توجه به برگزاری همایشهای متعدد پیاده روی و کوه روی خانوادگی، دوچرخه سواری برای آقایان و بانوان، جشنوارهای متنوع ورزشی فرهنگی چون جشنواره آدم برفی در سال 92 ، شهرداری در صدد شناساندن خدمات خود و استقبال بیشتر شهروندان از برنامه های متنوع خود است.

وی اظهار داشت: به همین خاطر با اهدا جوایز نفیسی چون خودرو، دوچرخه و وسایل و لباس ورزشی تمامی تلاش خود را برای ترغیب مردم به ورزش انجام می دهیم.

سهرابی تاکید کرد: شورای شهر تبریز با تفکر ایجاد شور نشاط اجتماعی سیاستگذاری خوبی روی ورزش داشته و شهردار تبریز نیز همسو با این سیاستها به بسط فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی اقدامات شایانی را انجام می دهد.

وی ادامه داد:خوشبختانه با اجرای این سیاستها تبریز توانسته از رخوت چندین ساله در ورزش بیرون آمده و در چندین رشته بتواند عناوین قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

سهرابی تصریح کرد: پرداختن به ورزش همگانی جزء لاینفک اقدامات شهرداری تبریز است که بخوبی توانسته است از عهده آن برآمده و با اسپانسرینگ در رشته هایی که سالها بود به علت عدم حمایت در رخوت بود و ورزشکاران آن رفته رفته دلسر می شدند باشد

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز با اشاره به برنامه ریزی برای انجام المپیاد ورزش محلات در این کلانشهر گفت: خوشبختانه در رشته فوتبال توانسته ایم تجربه خوبی در این خصوص بدست آوریم و بر همین اساس در حال برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد ورزش محلات در چندین رشته هستیم که به این طریق بتوانیم بر شور و نشاط اجتماعی بیافزاییم.

وی اضافه کرد: شهرداری تبریز وظیفه خود می داند تا با برنامه ریزی و برگزاری مراسم و جشنواره ها و برنامه های متنوع نشاط را به خانواده های تبریزی هدیه دهد.

"نمایشگاه توانمندی های ورزش شهرداری تبریز" از 17 تا 29 بهمن در محوطه سازمان ورزش شهرداری تبریز واقع در نصف راه خیابان ورزش برپا شده و بازدید برای عموم آزاد است.