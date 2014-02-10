البرزی ها حضوری معنادار و بی سابقه در راهپیمایی 22 بهمن خواهند داشت

ابه گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای مشترک از مردم استان البرز برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن دعوت کردند .

دراین بیانیه آمده است: بار دیگر در طلیعه بهار انقلاب مردم ولایت مدار و قدردان ایران اسلامی با نمایش حضور دشمن شکن خود برگ زرین دیگری را در تاریخ سراسر افتخار میهن اسلامی رقم خواهند زد.



ˈعزیز اکبریان و محمد جواد کولیوندˈ در بیانیه خود اعلام کرده اند: استان البرز همچون همیشه با تکیه بر سیل خروشان مردم بصیر ، ولایت پیشه و انقلابی خود در راستای حماسه آفرینی های گذشته هماهنگ با دیگر نقاط میهن اسلامی در حضوری معنادار و بی سابقه در راهپیمایی شکوهمند سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی ثابت می کند که در ادامه آرمانهای مقدس ، مترقی و اسلامی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضور امام راحل (ره) و در پیروی از فرامین مدبرانه مقام عظمای ولایت از هیچ جوشش، تلاش وایثاری دریغ نکرده و نخواهد کرد.



همچنین دراین بیانیه آمده، درچنین شرایطی که میهن اسلامی ما مورد بغض و کینه تمامی مستکبران ودین ستیزان جهان قرار گرفته است نمایش وحماسه حضور مردم شریف استان البرز ضربه ای مهلک وجانسوز به پیکره تمامی معاندان و بدخواهان این ملت ایثارگر و شهید پرور است.



ماخادمان شما در مجلس شورای اسلامی به رسم ادب و براساس وظیفه وتکلیف دینی خود ضمن دعوت ازیکایک مردم ، مسئولان وعزیزان در راهپیمایی شکوهمند 22بهمن ازخداوند متعال مسئلت داریم تا خداوند سبحان این ملت وفادار را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و این نظام و رهبر معظم انقلاب را برای این مردم شریف و غیور نگهدار و پشتیبان باشد.