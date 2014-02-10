کتاب عکس "تجسم یک باور" منتشر شد/ برگزاری شب خاطره انقلاب در حوزه هنری استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانائی شامگاه یکشنبه در مراسم شب خاطره انقلاب اسلامی که همزمان با دهه فجر‌ در حوزه هنری استان سمنان ‌با حضور آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان، مبارزان انقلاب، شاعران پیشکسوت و هنرمندان این استان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اولویت های کاری این نهاد موضوع انقلاب اسلامی است که در این راستا کتاب عکس «تجسم یک باور» شامل عکس های منتشر نشده دوران انقلاب در استان سمنان منتشر شده و همچنین مصاحبه با فعالان انقلاب اسلامی نیز آغاز شده که در آینده به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به آماده سازی کتاب "سرو سور" شامل خاطرات یکی از مبارزان دوران انقلاب در استان سمنان افزود: مجموعه کتاب های انقلاب اسلامی در استان سمنان از سری کتاب های دانشنامه فرهنگ و تمدن استان نیز در دست پژوهش و نگارش است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: رمان "ایوار" نوشته محمد اسماعیل حاجی علیان از نویسندگان و هنرمندان این نهاد با موضوع به زیر کشیدن مجسمه شاه در سمنان که به بخش نهایی ششمین جشنواره ملی داستان انقلاب راه یافته نیز از دیگر آثار تولید شده با موضوع انقلاب اسلامی در استان است.

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس امام جمعه موقت سمنان، علی شاهورانی، قدرت الله خیاطیان، نیره قادری و رضا شریفی از مبارزان دوران انقلاب اسلامی در سمنان به بیان خاطرات خود از آن دوران پرداختند.

همچنین، مصطفی ترحمی و نسترن قدرتی دو تن از شاعران پیشکسوت استان سمنان، سروده‌های خود را در خصوص انقلاب اسلامی قرائت کردند.

اجرای پرده خوانی انقلاب اسلامی، پخش کلیپ و برگزاری نمایشگاه عکس های دوران انقلاب در استان سمنان از دیگر برنامه های شب خاطره انقلاب اسلامی بود.

در پایان این مراسم نیز از مبارزان دوران انقلاب اسلامی در استان سمنان و شاعران پیشکسوت تقدیر به عمل آمد.

فرماندار شهرستان سمنان، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) استان سمنان از دیگر مدیران حاضر در این مراسم بودند.

مراسم شب خاطره انقلاب اسلامی به منا‌سبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی دفتر ادبیات و مطالعات پایداری حوزه هنری استان سمنان برگزار شد.