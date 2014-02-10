مجتمع فرهنگی تبلیغی ابرکوه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اين مجتمع صبح دوشنبه با حضور مسئولان استانی تبلیغات اسلامی استان یزد و مسئولان شهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در اين مراسم با تسلیت رحلت حضرت معصومه (س) اظهار داشت: ماهیت انقلاب ما فرهنگی است و امروز نیز وظیفه ما پاسداشت انقلاب اسلامی با ابزارهای فرهنگی به عنوان قوی‌ترین راه استمرار انقلاب است.

حجت‌الاسلام سيد محمد شريف حسینی کوهستانی افزود: پاسداری از اعتقادات مردم و جمهوری اسلامی با تحکیم مبانی و باورهای دینی ممکن است و دشمن نیز در تلاش برای سست کردن این باورها است.

وی ادامه داد: باید با تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و به عنوان ساخت چنین فضاهایی به تبیین اسلام ناب محمدی روی آورد و پاسخگوی شبهاتی بود که عنوان می‌شود و خوشبختانه دین اسلام برای همه آنها پاسخ های جامع و کامل دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه نيز در اين مراسم اظهار داشت: شروع ساخت این مرکز از سال 87 بود و اعتباری معادل 8 هزار میلیون ریال برای ساخت این محل هزینه شده است.

حجت الاسلام محمد پورقیومی افزود: در این محل که در زیربنایی به مساحت 785 متر مربع احداث شده است، امکانات مورد نیاز گنجانده شده است.

وی ادامه داد: فضاهای اداری، مخزن کتاب، سالن مطالعه، سالن چندمنظوره و غرفه های عرضه محصولات فرهنگی بخشی از این امکانات است.