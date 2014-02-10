  1. استانها
  2. یزد
۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

مجتمع فرهنگی تبلیغی ابرکوه آغاز به کار کرد

مجتمع فرهنگی تبلیغی ابرکوه آغاز به کار کرد

يزد - خبرگزاري مهر: مرکز فرهنگی تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه که عمليات احداث آن از سال 87 آغاز شده بود، امروز همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اين مجتمع صبح دوشنبه با حضور مسئولان استانی تبلیغات اسلامی استان یزد و مسئولان شهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در اين مراسم با تسلیت رحلت حضرت معصومه (س) اظهار داشت: ماهیت انقلاب ما فرهنگی است و امروز نیز وظیفه ما پاسداشت انقلاب اسلامی با ابزارهای فرهنگی به عنوان قوی‌ترین راه استمرار انقلاب است.

حجت‌الاسلام سيد محمد شريف حسینی کوهستانی افزود: پاسداری از اعتقادات مردم و جمهوری اسلامی با تحکیم مبانی و باورهای دینی ممکن است و دشمن نیز در تلاش برای سست کردن این باورها است.

وی ادامه داد: باید با تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و به عنوان ساخت چنین فضاهایی به تبیین اسلام ناب محمدی روی آورد و پاسخگوی شبهاتی بود که عنوان می‌شود و خوشبختانه دین اسلام برای همه آنها پاسخ های جامع و کامل دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه نيز در اين مراسم اظهار داشت: شروع ساخت این مرکز از سال 87 بود و اعتباری معادل 8 هزار میلیون ریال برای ساخت این محل هزینه شده است.

حجت الاسلام محمد پورقیومی افزود: در این محل که در زیربنایی به مساحت 785 متر مربع احداث شده است، امکانات مورد نیاز گنجانده شده است.

وی ادامه داد: فضاهای اداری، مخزن کتاب، سالن مطالعه، سالن چندمنظوره و غرفه های عرضه محصولات فرهنگی بخشی از این امکانات است.

کد مطلب 2233505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها