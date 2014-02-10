پافشاری ملت ایران بر روی آرمانهای انقلاب/ اتحاد مردم راه را بر دخالت بیگانگان می بندد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر دوشنبه در یادواره شهدای کارگر استان لرستان ضمن تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن گفت: شعار اصلی امام خمینی(ره) و آرمان انقلاب اسلامی ایران "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" بوده است.

وی عنوان کرد: در این راستا ملت عزیز ایران نیز از بدو شکل گیری تا کنون این شعار را سرداده و از آن پاسداری کرده است.

شاهرخی با بیان اینکه رژیم ستم شاهی این سه اصل را از مردم گرفته بود، عنوان کرد: در چنین فضای خفقان و رعب آوری رمز غلبه بر رژیمی که از طرف آمریکا و اسرائیل حمایت می شد رهبری حضرت امام بود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به مشکلات و فشارهای وارد بر ایران در طول 35 سال گذشته گفت: تمام این مشکلات با هوشیاری مردم و رهبری رهبر فرزانه انقلاب حل شده است و امروز ملت ایران با صلابت در راه انقلاب و آرمانهای آن گام برمی دارد.

شاهرخی بیان داشت: در شرایطی که دشمن تاکتیک خود را تغییر داده و با ایجاد تفرقه در میان مردم درصدد ضربه زدن به نظام است مردم باید به فرموده رهبر معظم انقلاب با حفظ وحدت و همدلی خود راه را برای دخالت بیگانگان در مسائل کشور ببندند.

وی حرکت دولت را در حفظ مصلحت کشور به خصوص در مسئله هسته ای موجب افزایش امید در جامعه دانست و گفت: برای تداوم این روند ملت باید پشتیبان دولت باشد.