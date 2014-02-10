خلاء نگاه نقادانه در کارگاه های داستان نویسی اردبیل

محمود مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نقد داستان تعارف و کلی گویی بر نمی تابد ومحدود شدن نقد داستان به این دو عنصر موجب شده کارگاه های داستان نویسی فرایند تخصصی در بر نداشته باشند.

وی با بیان اینکه نبود این نگاه کارگاه داستان را به محفل تبادل آرا تبدیل کرده، اضافه کرد: ضروری است در انتخاب مدیران و گردانندگان کارگاه های داستان نویسی تدبیر بیشتری اتخاذ شود.

مهدوی محور کارگاه داستان را مدرس عنوان کرد و افزود: تئوری داستان نیازمند مطالعه و تبحر ویژه مدرس است و نمی توان هر فردی که کمترین تمرین و تولید اثر داشته است را به عنوان مدرس کارگاه های داستان نویسی برگزید.

وی با یادآوری تربیت داستان نویسان فاخر در دهه هشتاد در اردبیل اضافه کرد: استانداردهای برگزاری کارگاه های داستان نویسی در حال حاضر رعایت نمی شود و در نتیجه کارگاه های داستان نویسی خروجی مطلوبی ندارند.

ضرورت تغییر دوره ای افراد شرکت کننده در کارگاه

داستان نویس اردبیلی با بیان اینکه در 10 سال گذشته حتی 10 کتاب شاخص در استان تولید نشده، اضافه کرد: ضروری است روند برگزاری کارگاه ها تخصصی تر شده و با رویکرد نقادانه ای همراه باشد.

وی با بیان اینکه تغییر دوره ای اعضا زمینه ساز بروز ایده های جدید می شود، تصریح کرد: اجرای این مهم حتی در تغییر خود مدرسان نیز ضرورت دارد.

مهدوی معتقد است خروجی کارگاه های داستان باید به صورت تخصصی بررسی و روند اجرایی آن برنامه ریزی شود.