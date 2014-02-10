نمایشگاه شمیم معرفت در روستای خمینی شهر بشاگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشکاه در 12غرفه نماز ،حجاب، جنگ و دفاع مقدس، شهدا، بقیع، انتظار و دستاوردهای هسته ای تا به مدت یک هفته به روی علاقه مندان باز است.

حسن اسماعیلی نژاد ساعت بازدید از این نمایشگاه را صبح ها 8 تا 12 و عصرها 14تا 16 عنوان کرد.

در دهمین روز دهه مبارک فجر با حضور فرماندار و مسئولان ادارات و جمعمی از معتمدین ۳۰ پروژه عمرانی در شهرستان بشاگرد به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان بشاگرد اعتبار این پروژه ها را ۲۶میلیارد 722 میلیون ریال عنوان کرد.

رضا ملانسب مهترین این پروژه ها را برق رسانی به روستای توجن بخش گافر و پاراموند با اعتبار ۹۹میلیون تومان که ۲۶ خانوار و۱۰۸نفر از مردم این روستا از نعمت برق بهره مند می شوند.

پمپ بنزین سردشت با اعتبار۸۰۰میلیون ریال توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت هزار مترمربع ساخته شده است.

دبیرستان شش کلاسه شهر سرشت و ساختمان دهیاری روستاهای ارمیش بخش گوهران -دهندر میرعمر بخش گافر وپاراموند و فراهک بخش مرکزی از مهمترین این طرح ها عنوان کرد.