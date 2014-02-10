نگارخانه فجر اداره کل ارشاد البرز میزبان آثار ششمین جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، استان البرز میزبان ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجرکشور شد.

این جشنواره از امروز تا سوم اسفند ماه در نگارخانه فجر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و از هفتم الی 14 اسفندماه در فرهنگ سرای هنر شهرستان نظر آباد برگزار می شود .

علاقه مندان در ایام مذکور می توانند از ساعت هشت صبح تا 4 بعد ازظهر به نگار خانه فجر و فرهنگسرای هنر مراجعه و از آثار این جشنواره بازدید کنند.

در این جشنواره بیش از 50 اثر در رشته های عکس ،تصویر سازی ، گرافیک و کاریکاتور در معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است و علاوه بر آثار برگزیده استانی ، در این جشنواره چند اثر برگزیده از کشورهای همسایه از جمله روسیه نیز به نمایش گذاشته شده است.

علاوه بر استان البرز آثار هنرمندان استان های مازندران و تهران و ... نیز در این جشنواره حضور پررنگی دارد .

