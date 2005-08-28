دالايي لاما خواستار احترام به تمام اديان شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دالايي لاما روز پنج شنبه در يك همايش بين اديان در شهر لداك از ايالت كشمير در سخنراني خود پس از بازگشت از آلمان، ايتاليا و سوئيس به يك منطقه كاملا بودايي خواستار احترام به همه اديان شد و گفت: اديان گوناگون مسئوليت دارند اذهان مردم تحت تعليم خود قراردهند تا دنياي بهتري به وجود آيد.

دالايي لاما با اشاره به اينكه مفهوم يك حقيقت يك دين، چند حقيقت چند دين بسيار حائز اهميت است، گفت: فرد بايد ايمان قوي به دين خود داشته و به اديان ديگر نيز احترام بگذارد. براي هر فرد، دين خود بسيار ارزشمند است، اما زماني كه چنين فردي در جامعه اي زندگي مي كند كه اديان بسياري وجود دارند بايد از مفهوم چند حقيقت، چند دين بهره گيرد.

رهبر بوداييهاي تبت افزود: زماني كه صحبت دين به ميان مي آيد، فرد بايد ميان ايمان به دين و احترام به اديان تمايزقائل شود. بايد به دين خود مومن باشيد و به اديان ديگر احترام بگذاريد.

وي همچنين اظهار داشت: ممكن است فردي هيچ نوع تعلق ديني نداشته باشد ، اما اگر فردي از ديني پيروي مي كنند بايد به آن دين مؤمن بوده و به ديگر اديان احترام بگذارد. در دوران باستان اديان گوناگون در كشوهاي گوناگون به سرمي بردند ، اما اكنون جوامع ديني گوناگون در كنار يكديگر زندگي مي كنند ، از اين روي، تساهل ديني و احترام به ديگر اديان براي ايجاد دنياي صلح آميز داراي اهميتي فراوان است.

