نمایشگاه "مدرسه انقلاب"در مدارس رودان افتتاح شد/اهدای 60 واحد خون توسط مردم

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی نمایشگاه "مدرسه انقلاب" در مدرسه دخترانه عترت شهرستان رودان به نمایندگی از 10نمایشگاه مدارس دخترانه و پسرانه این شهرستان برپا شد.

در این مراسم عبدالهادی بلالی معاون فرماندار رودان ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این نمایشگاه در مدارس اظهارداشت: برپایی این گونه نمایشگاه ها در سطح مدارس می تواند در معرفی و شناساندن دستاوردهای 35ساله انقلاب در زمینه های علمی، اقتصادی، سیاسی و شناساندن حکومت جهانی امام عصر (عج) توسط انجمن اسلامی دانش آموزی به نسل سوم این کشور نقش بسزایی داشته باشد.

وی به نقش دانش آموزان درزمان کنونی اشاره کرد و افزود:جهاد علمی بارز ترین وظیفه دانش آموزان امروزی در مقابل جنگ نرم دشمن است وهمچنین حضور پررنگ دانش موزان درفعالیت های فرهنگی و علمی وشرکت در تشکل های اسلامی همچون انجمن های اسلامی دانش آموزی باعث مصون ماندن کشور در زمان جنگ نرم و تهاجم فرهنگی می شود.

بلالی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه در 25غرفه که در قالب مسائل روز، سیاسی، رهبری، شهدا، حجاب، صنایع دستی، ایستگاه قرانی، دستاوردهای شورا و انجمن اسلامی دانش آموزی، کتاب و کتابخوانی بود تمام مسائل و دستاوردها را به خوبی بیان کرده است.

علی متین مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی هرمزگان در حاشیه این برنامه گفت: "مدرسه انقلاب"طرحی ابتکاری است که از سال گذشته در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی شروع شده است.

وی اضافه کرد: با نگاهی به فعالیت و مقام های کسب شده توسط دانش آموزان شهرستان رودان می توان به خوبی دریافت که دانش آموزان این شهرستان دارای ظرفیت،پتانسیل و پشتکار بالا هستند.

متین به فعالیت دانش آموزان مدارس رودان اشاره کرد و گفت: در زمینه انجمن اسلامی دانش آموزی نیز با توجه به نوپایی این انجمن ،دانش آموزان مدرسه دخترانه عترت با تلاش و همت بالا توانسته در سال گذشته مقام اول بین تمامی مدارس شهرستان های کشور رابدست آورند.

اهداء60 واحد خون توسط مردم بیکاه شهرستان رودان

همچنین همزمان با دهه فجر، مردم شهر بیکاه شهرستان رودان 60 واحد خون اهداء کردند.

در راستای اهداف انسان ‌دوستانه جمعیت هلال‌احمر و با توجه به آغاز ماه بهمن، طرح اهدای خون در شهر بیکاه با حضور اقشار مختلف مردم علی الخصوص جوانان انجام شد.

حسن سالاری سرپرست پایگاه انتقال خون میناب در این خصوص گفت: استقبال مردم شهر بیکاه از این طرح بسیار مطلوب است ودر مجموع 73 داوطلب اهدای خون به اکیپ سیار انتقال خون مراجعه کردند که در پایان 60 واحد خون جمع‌آوری شد.

وی خاطر نشان کرد :پس از انجام آزمایش‌های لازم فرآورده‌های خونی به ‌دست آمده جهت اسفاده هموطنان عزیز نیازمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سالاری هدف از اجرای این طرح را کمک به افراد نیازمند به خون و فرآورده‌های آن دانست.

این مسئول با اشاره به اینکه به طور متوسط هر ماه پایگاه سیار انتقال خون در شهرستان رودان مستقر می‌شود، بیان داشت: داوطلبان می‌توانند با مراجعه به این پایگاهها با اهدای خون به یاری هموطنان بشتابند.

لازم به یادآوری است که شهرستان رودان فاقد پایگاه انقال خون است و پایگاه سیار انتقال خون شهرستان میناب در فاصله زمانی مختلف در طول سال از مردم شهرستان رودان اقدام به جمع آوری خون می کنند.