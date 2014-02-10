22 بهمن پاسخ کوبنده به استکبار خواهیم داد

الله نور نوراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قطعا راهپیمایی امسال 22 بهمن با سالیان گذشته از نظر حضور، تحرک و شور مردم همیشه در صحنه و انقلابی ایران متفاوت تر خواهد بود.
وی اضافه کرد: ملت همیشه در صحنه ایران بر این باورند که انقلاب اسلامی بر پایه آن شعارها و ارزشهای اصولی شکلگرفته و براساس همان شیوه و با همان عوامل پیروزی میتواند باقی بماند.
معاون هماهنگکننده دانشگاه امام حسین (ع) ادامه داد: شعار «ما میتوانیم» را امام خمینی (ره) در جریان انقلاب اسلامی به مردم ایران آموخت و امروز جوانان این مرز و بوم با تفکر و اندیشه بومی خود توانستهاند به قله رفیع علمی دنیا دست پیدا کنند.
وی بیان داشت: دشمنان ما میدانند موضوع وحدت و انسجام ملت ایران در صحنههای مختلف نمایش اقتدار ملی و عمق استراتژیک آنها است.
نوراللهی با بیان اینکه دشمن عمق استراتژیک ما را در همین صحنهها و راهپیماییهای گوناگون اندازهگیری میکند، گفت: ملت ما این موضوعات را به خوبی فهمیدهاند و به همین خاطر همیشه تحت امر ولایتفقیه در صحنه حضوری مثمر ثمر دارند.
وی تصریح کرد: امروزه اگر استکبار شاخ و شانه میکشد و یک سری از بیادبیها و گستاخیها را به شکل علنی از خود علیه ملت انقلابی ما نشان میدهد باید منتظر پاسخ این بیادبیها و گستاخیها نیز باشد.
معاون هماهنگکننده دانشگاه امام حسین (ع) اذعان داشت: در روز 22 بهمن ملت انقلابی و همیشه در صحنه ایران یک پاسخ کوبنده و عملی به مستکبران جهان خواهند داد و به آنها اعلام خواهند کرد که ما نه خسته شدهایم و نه پشیمان و نه دشمنیهای شما را فراموش کردهایم.
وی ادامه داد: چون این تشخیص درست از ناحیه مردم وجود دارد من بر این اعتقادم که راهپیمایی امسال 22 بهمن باشکوهتر، پرشور از سالیان گذشته برگزار خواهد شد.
هفت هزار شهید مفقودالاثر بزرگترین پیام برای نسلهای آینده انقلاب
نوراللهی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند «جوانان امروزی ما از جوانان دهه اول انقلاب هیچ چیز کم ندارد»، متذکر شد: فرمایش ایشان یک معیار است که جوانان کشور بدانند جوانان شایستهای اند و قطعا شایستگی ادامه راه شهدا و امانتداری حفظ این انقلاب را دارند و میدانند که نسل اول انقلاب یک امانت سنگین را بر دوش آنها گذاشته است.
وی یادآور شد: هنوز پیکر برخی از شهدای ما که انقلاب را تأسیس و تصویب کردن در جبهههای حق علیه باطن پیدا نشده و هفت هزار شهید گم شده ما به عنوان مفقودالاثر بزرگترین پیام برای نسل سوم و چهارم انقلاب است.
معاون هماهنگکننده دانشگاه امام حسین (ع) بیان داشت: برای حفظ این انقلاب ملت ما 220 هزار شهید تقدیم کرده است، تا در ثبت و شکلگیری انقلاب به نسلهای جدید این شعور و درک عمیق را به وجود آورند، که فراموش نکنند این امانت انقلاب و خون شهدا بر دوششان قرار دارد.
پدیدآورندگان جنگ نرم همان کسانی اند که دیروز جنگ کلاسیک را بر ما تحمیل کردند
وی تصریح کرد: قطعا جنگ نرمی که امروزه علیه ما وجود دارد جایگزین جنگی است که دیروز علیه ما وجود داشت و پدیدآورندگان آن همان کسانی هستند که دیروز جنگ کلاسیک را بر ما تحمیل کردند.
نوراللهی بیان داشت: جوان امروزی ما هم میتواند در صحنه جنگ نرم مثل رشادتهای رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس با ایمان، آگاهی و استقامت توطئه دشمنان را خنثی کنند.
وی افزود: جوانهای کشور با این همه آگاهی که دارند در صحنه جنگ نرم هم میتواند رو سفید و سربلند در مقابل شهدا باشند و از این پیچ تاریخی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند با سرافرازی عبور کنند.
وی تاکید کرد: ملت ما به خوبی در این دوره توسعه انقلابمان که انفجار نور بود و تاثیر خود را بر جهان گذاشت رو به جلو حرکت خواهند کرد.
معاون هماهنگکننده دانشگاه امام حسین (ع) گفت: قیل و قال امروزه دشمنان قسمخورده نظام جمهوری اسلامی ایران به علت بیداری، آگهی و عدم تغییر اصول انقلاب اسلامی است که جوانان امروزی ما راه جوانان دیروزی را با معرفت آگهی با ایمان و مقاومت در حال ادامه دادن هستند.
161 تحریم دشمن از اول انقلاب تاکنون موجب پیشرفت ما شده است
وی اظهار داشت: تحریمهایی که امروزه علیه ما تحمیلشده باید گفت که در واقع علیه خود دشمنانمان نیز هست یعنی اگر تحریم ضرر و زیانی دارد برای همه است.
نوراللهی گفت: دشمنان قسمخورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تصویب توافق نامه ژنو در واقع اعتراف کردند چه کسی بیشتر از همه برای کاهش تحریمها حریص است و عجله میکند.
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