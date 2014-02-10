شش بیمارستان مازندران آسیب دید/ مرگ 24 نفر در هفته برفی مازندران

به گزارش خبنرگار مهر، قاسم جان بابایی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه ستاد مدیریت بحران استان افزود: همه بیمارستانهای استان به ژنراتور برق مجهز هستند ولی این ژنراتورها دو تا سه ساعت توان تامین برق را دارند و برای مدت طولانی پاسخ می دهند.

وی اظهار داشت: نامنتناسب بودن پشتیبانی از بیمارستا یکی از چالشهاست و با توجه به مهم بودن بخش درمان این امر باید مورد توجه دولت در تجهیز بیمارستانها قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در ایام بحران 600 مریض در بیمارستانهای غرب استان بستری شدند ودیالیز 600 بیمار کلیوی نیز انجام شد و بیش از 400 مریض دارای شرایط خاص نیز تحت درمان قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مرگ 24 نفر در ایام بحران برف در استان خبر داد و گفت: هیچکدام از مرگ و میر ها ناشی از برف نبوده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران نیز گفت: مازندران از استانهای پر اهمیت محسوب می شود و به دلیل حجم بالای گردشگر همیشه دچار بحران است.

سردار جعفری نسب افزود: بحران برف سبب شد تا نیروی انتظامی نیز وارد عرصه شود و اقدامات لازم را انجام دهد و خوشبختانه تلفات جانی بویژه در جاده ها نداشتیم و به لحاظ امنیتی و کنترل راه نیز ناجا توانست بخوبی ورود پیدا کند و مشکلی ایجاد نشد.