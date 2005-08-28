"هپي اند معكوس" كليد مي خورد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، فيلم "هپي اند معكوس" به مدت بيست دقيقه توسط "اردشير سمسار" تهيه مي شود. اين فيلم براي اولين بار به صورت حرفه اي در ايران به طريقه اچ. دي فيلمبرداري مي شود.

اين فيلم داراي مضموني اجتماعي است كه نشان دهنده تاثير خشونت در اجتماع و به دنبال آن وارد شدن خشونت در روابط خصوصي و زندگي داخلي افراد است.

فيلم "هپي اند معكوس" هفته آينده در تهران كليد مي خورد.

"اردشير سمسار" دانشجوي رشته "هنرهاي رسانه اي" در دانشگاه كلن آلمان است و تا كنون تجربه ساخت هفت فيلم كوتاه را در آلمان دارد.