  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۴۱

"هپي اند معكوس" كليد مي خورد

تصويربرداري فيلم كوتاه "هپي اند معكوس" به كارگرداني "اردشير سمسار" از هفته آينده شروع مي شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، فيلم "هپي اند معكوس" به مدت بيست دقيقه توسط "اردشير سمسار" تهيه مي شود. اين فيلم براي اولين بار به صورت حرفه اي در ايران به طريقه اچ. دي فيلمبرداري مي شود.

اين فيلم داراي مضموني اجتماعي است كه نشان دهنده تاثير خشونت در اجتماع  و به دنبال آن وارد شدن خشونت در روابط خصوصي و زندگي داخلي افراد است.

فيلم "هپي اند معكوس" هفته آينده در تهران كليد مي خورد.

"اردشير سمسار" دانشجوي رشته "هنرهاي رسانه اي" در دانشگاه كلن آلمان است و تا كنون تجربه ساخت هفت فيلم كوتاه را در آلمان دارد.

کد مطلب 223353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها