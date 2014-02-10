به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحسن پورسيد آقايي طي اين حکم خواستار اعمال نظارت هاي لازم در راستاي ارتقا سطح ايمني و ارائه خدمات به مشتريان، ايجاد بستر مناسب براي به خدمت گرفتن توان حمل و نقل ريلي بخش خصوصي، اعمال نظارت بر اجراي مشخصات فني، استنانداردها و معيارهاي کنترل کيفيت در همه زمينه ها، تلاش در جهت پيشرفت فيزيکي پروژه ها متناسب با برنامه هاي ارائه شده، شناسايي نقاط قوت و ضعف منطقه و ارائه راهکارهاي توسعه و گسترش حمل و نقل ريلي، نظارت بر اجراي قوانين، آيين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوطه از سوي مديران شد.

خدايي در ادامه برنامه در خصوص تراک بندي و برقي کردن راه آهن هرمزگان افزود: با اتمام تراک بندي کل محور هرمزگان جابجايي کالا از 40 ميليون تن به 50 ميليون تن افزايش خواهد يافت و شاهد افزايش 50 درصدي جابجايي مسافر هم خواهيم بود.

وي اشاره کرد: با اتمام اين پروژه توانايي بالا بردن امنيت و سرعت به صورت چشمگيري قابل ملاحظه خواهد بود.

وی در خصوص برقي کردن محور نيزافزود: تا پايان سال آينده محور بافق بندرعباس و تهران مشهد طبق پيشنهادهايي که به صورت epcf انجام شده که در صورت توافق با شرکت پيشنهاد دهنده مراحل اجرايي آن انجام خواهد گرفت.

در مراسمي که به همين منظور در محل سالن اجتماعات اداره کل راه آهن هرمزگان با حضور قائم مقام محترم راه آهن ج.ا.ا، معاونت فني و زيربنايي راه آهن، معاونت توسعه منابع انساني استانداري هرمزگان و مديران اعضاي حمل و نقل استان برگزار شد مهندس محمد پور فخري به عنوان مدير کل جديد راه آهن هرمزگان معرفي شد.

همچنين ضمن تشکر از زحمات مهندس رضا شاکري ايشان به عنوان مديرکل راه آهن تهران معرفي شدند.