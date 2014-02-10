19 پروژه عمرانی در عرصه سلامت استان افتتاح می شود/ افتتاح بیمارستان پیامبر اعظم ظرف دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها در دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: امروز در عرصه آموزش هفتمین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی به نام شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی افتتاح شد که می تواند به ارتقاء دانشگاه کمک کند.

وی افزود: مجوز مرکز آموزشی سلامت در گنبد از سمت وزارتخانه صادر شده است و سامانه پژوهشی بیمارستان صیاد هم راه اندازی شده است.

وی در ادامه از بهره برداری سیستم پکس مراکز آموزشی درمان 5 آذر، طالقانی و شهید صیاد شیرازی گرگان خبر داد و افزود: همه افتخارمان در عرصه سلامت بیش از 210 نفر عضو هیات علمی دانشگاه، 7 دانشکده و 6 رشته دستیاری دانشگاه و رشته هایی مانند تحقیقات سلولی و مولکولی که در این رشته از دانشگاه های پیشرو کشور هستیم.

ریاحی ادامه داد: 23 باب خانه بهداشت امروز در استان افتتاح می شود و تمام خانه های بهداشت ما به صورت ملکی می شود و تمام خانه های بهداشت مستهلک و قدیمی استان ظرف سال 93 تعمیر می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در ادامه بیان کرد: خرید، نصب و راه اندازی سی تی اسکن 2 اسلایس بیمارستان بقیه ا... اعظم، خرید، نصب و راه اندازی سی تی اسکن 16 اسلایس مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان، ساخت و تجهیز زایشگاه جدید وراه اندازی دستگاه ماموگرافی بیمارستان امام خمینی (ره) بندرترکمن و راه اندازی 10 تخت جهت بستری و درمان بیماران اعصاب و روان با تجهیزات کامل بیمارستان آل جلیل آق قلا از دیگر پروژه های افتتاح شده دانشگاه در دهه فجر است.