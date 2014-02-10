اختصاص ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار به ۳ روستای شهرستان بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار صبح دوشنبه در جریان افتتاح پروژه های دهه فجر شهرستان بشرویه با بیان اینکه مردم در پاسداري از دست آوردهاي انقلاب اسلامي يك لحظه از پاي ننشسته اند، اظهارکرد: مردم، صاحبان اصلی انقلاب و فجر آفرینان کشور هستند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان با تلاش و خدمت شبانه روزي اين حضور را باید ارج نهند، بیان کرد: دولت تدبیر و امید تصمیم دارد تا به آنچه وعده می دهد جامه عمل بپوشاند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب گفت: گاز رسانی به شهرها و روستاها در مناطق مختلف یکی از این دستاوردها است که هم اکنون 13 روستای بشرویه نیز از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

وی با بیان اینکه دشمنان در صدد سیاه نمایی خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم هستند، ادامه داد: ملت ایران با حضور گسترده و پرشور و شعور در راهپيمايي 22بهمن پاسخ كوبنده و دشمن شكني به آنان خواهند داد.

خدمتگزار عنوان کرد: از محل بودجه سال 93 استان مبلغ 100 میلیون تومان برای کمک به عمران و آبادی سه روستای "مجد، خانیک و یگی" شهرستان بشرویه اختصاص خواهیم داد.