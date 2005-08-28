به گزارش خبرگزاري مهر، "ما گنگانگ" رئيس موسسه مطالعات بين الملل چين در پاسخ به خبرنگار "مهر" درباره مانور مشترك چين و روسيه اعلام كرد: اين مانور با عنوان "ماموريت صلح" برگزار شد و نشان دهنده روابط عميق دو كشور روسيه و چين مي باشد.

وي افزود: مانور مذكور همچنين نشان دهنده افزايش قدرت نظامي كشورهاي منطقه و پاسخي به تهديدهاي غير رسمي مي باشد.

رئيس موسسه مطالعات بين المللي چين بدون نام بردن از آمريكا گفت : كشورهاي ثالثي كه در منطقه دخالت مي كنند، بايد به ياد داشته باشند كه ما هيچ كشوري را دشمن خود نمي دانيم، اما تلاش مي كنيم ظرفيت هاي نظامي خود را همزمان با تمام جهان ارتقاء دهيم.

گنگانگ در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر درباره برنامه هاي هسته اي ايران و موضع گيري چين درباره اين برنامه ها اظهار داشت: چين از "وتو" تاكنون درباره برنامه هاي هسته اي ايران نام نبرده است و ما تلاش مي كنيم برنامه هاي هسته اي اين كشور در چارچوب قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل شود.

به گفته وي ، توسعه صلح آميز برنامه هاي هسته اي در ايران و هر كشور ديگر مورد حمايت پكن مي باشد.

وي در ادامه به خبرنگار مهر گفت : مذاكرات بايد به شكلي ادامه پيدا كند كه مشكلات و مسائل دو طرف مورد نظر قرار گيرد.