یادواره شهدای کارگر لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در این یادواره ضمن تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: سابقه همکاری قشر کارگر در پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای پس از آن برهمگان آشکار است.

وی افزود: در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز کارگران در عرصه کار و تولید به خصوص در سالهای اولیه که دشمنان قصد داشتند در فضای اقتصادی آن زمان اختلال ایجاد کنند حضور خود را نشان دادند و درهمین راستا رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانی های خود از هوشیاری کارگران در سنگر حفظ اقتصاد در سالهای پس از انقلاب تشکر کردند.

ویسکرمی با بیان اینکه کارگران در عرصه تولید و در زیر بمباران ها و با وجود همه تنگناهایی که دشمن ایجاد کرده بود مانع توقف چرخه اقتصاد کشور شدند عنوان کرد: این جامعه عزیز و پر تلاش و این کارگران ساعی در همه صحنه ها حضور پررنگ و فعالی داشته اند.

وی با بیان اینکه وجود ارزشمند و ایثار و فداکاری شهدا شایسته یادآوری و تذکر است عنوان کرد: شهیدی که از تمام هستی خود می گذرد و می رود تا در باورها بماند باید در همیشه تاریخ زنده بماند.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به تدبیر رهبر معظم انقلاب در تبیین شعارهای انقلاب و درایت در جهت مدیریت نظام اسلامی گفت: شهدای کارگر در عرصه معنویت و جهاد پیشقدم بوده و تمام هستی خود را برای اعتلای نظام اسلامی فدا کرده اند.

وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم در مقابل دشمنی ها سربلند بیرون بیاییم باید به فرموده رهبر معظم انقلاب در مسیر قطع وابستگی اقتصادی کشور به بیگانگان و همچنین حماسه اقتصادی و سیاسی پیش برویم.

ویسکرمی تلاش در مسیر خلاقیت و شکوفایی و همچنین حرکت جامعه کارگری به سمت کار و تولید بیشتر را لازمه قطع وابستگی اقتصادی کشور به بیگانگان دانست و تصریح کرد: جامعه کار و تولید کشور با پیروی از سیره شهدای کارگر تمام تلاش خود را به کار گیرند که نظام مقدس جمهوری اسلامی از فشار و تنگنای بحرانی تحریم خارج شود و با تکیه بر توان داخلی و روحیه بسیجی و با کارخالصانه مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین با اشاره به وجود پتاسنیل ها و ظرفیت های عظیم موجود در استان گفت: اگر بسیجی وار حرکت کنیم و این ستارگان را الگوی راه خود قرار دهیم زودتر به موفقیت خواهیم رسید.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مصرف تولیدات داخلی تصریح کرد: ما باید سعی کنیم کالای تولیدی کارگر خودی را مصرف کنیم و در اعتلای این فرهنگ نیز بکوشیم.

ویسکرمی داشتن بصیرت را لازمه قدم گذاشتن در راه شهدا دانست و عنوان کرد: ما باید با بصیرت در مسیر انقلاب و رهبری قدم برداریم تا به سعادت برسیم و کمال برای کارگر امروزی تلاش برای رسیدن به رشد و استقلال اقتصادی است.