توليد فولاد در خراسان رضوی از 6 به 61 میلیون تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين فروزان مهر ظهر دوشنبه در آئين افتتاحيه صنايع ذوب آذرخش شهرستان چناران با اشاره به ظرفيت مطلوب استان ادامه داد: شرايط استان در زمينه توليد فولاد مي تواند استان را در توسعه اقتصادي دگرگون کند و تمام زنجيره هاي فولاد در استان تكميل خواهد شد.

استاندار خراسان رضوي بيان داشت: در حال حاضر استان قطب سوم كشور توليد فولاد در كشور است و با توسعه اين صنعت آينده روشني در استان شاهد خواهيم بود.

وي ادامه داد: مديران استان در حوزه توليد نگاه توسعه اي دارند و قدردان سرمايه گذاران هستيم و اميد و نگاه روشن به آينده را با قدمهاي موثر برخواهيم داشت.

فروزان مهر گفت: انقلاب ايران ثمره خون شهداي زيادي است و ما مديون خون شهدا هستيم و اين انقلاب حركت عظيم مردمي بود.

همچنين فرماندار شهرستان چناران گفت: ميزان سرمايه گذاري در اين شهرستان نزديك دو برابر ميانگين استان است و شهرك صنعتي چناران از شهرك هاي بزرگ و تاثيرگذار استان و كشور است.

علي حسيني افزود: بيش از 170واحد صنعتي در شهرستان فعال و بيش از 6 هزار نفر در اين واحد ها مشغول به كار هستند.

وي ادامه داد: با توجه به اين ظرفيت و استقبال سرمايه گذاران شهرستان چناران در آينده نزديك به يكي از قطبهاي صنعتي استان و كشور تبديل خواهد شد.

همچنين امام جمعه چناران گفت: انقلاب اسلامي ايران معجزه قرن بوده و اين انقلاب يك الگو براي دنيا معرفي شده است و نور انقلاب تمام دنيا را روشن كرده است.

حجت الاسلام مظفر تاجي افزود: ‌ايران به بركت انقلاب اسلامي و حكومت ولايي يك كشور علمي است.

امام جمعه چناران به مشكلات شهرستان اشاره كرد و بيان داشت: تكميل پرو‍ژه مسكن مهر چناران يكي از مشكلات جدي شهرستان مي باشدكه متقاضيان را با مشكل روبرو كرده است.

حجت الاسلام تاجي افزود: تكميل مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد كه بايد يگوييم يك اثر تاريخي تبديل شده متاسفانه با توجه به عدم بودجه اين مجموعه تكميل نشده است.

وي افزود: مبلمان شهر چناران با توجه به وضعيت نا مناسب مالي شهرداري چناران در شان مردم نيست كه تقاضاي مساعدت داريم.