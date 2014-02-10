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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

در بازه زمانی سه ساله/

توليد فولاد در خراسان رضوی از 6 به 61 میلیون تن می رسد

توليد فولاد در خراسان رضوی از 6 به 61 میلیون تن می رسد

چناران - خبرگزاري مهر: استاندار خراسان رضوي گفت: در حال حاضر بالغ بر شش ميليون تن فولاد در استان توليد مي شود که در بازه زماني 3 ساله اين مقدار توليد به 61 ميليون تن افزايش و موجب اشتغال 13هزار نفر را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين فروزان مهر ظهر دوشنبه در آئين افتتاحيه صنايع ذوب آذرخش شهرستان چناران با اشاره به ظرفيت مطلوب استان  ادامه داد: شرايط استان در زمينه توليد فولاد مي تواند استان را در توسعه اقتصادي دگرگون کند و تمام زنجيره هاي فولاد در استان تكميل خواهد شد.

استاندار خراسان رضوي بيان داشت: در حال حاضر استان قطب سوم كشور توليد فولاد در كشور است و با توسعه اين صنعت آينده روشني در استان شاهد خواهيم بود.

وي ادامه داد: مديران استان در حوزه توليد نگاه توسعه اي دارند و قدردان سرمايه گذاران هستيم و اميد و نگاه روشن به آينده را با قدمهاي موثر برخواهيم داشت.

فروزان مهر گفت: انقلاب ايران ثمره خون شهداي زيادي است و ما مديون خون شهدا هستيم و اين انقلاب حركت عظيم مردمي بود.

همچنين فرماندار شهرستان چناران گفت: ميزان سرمايه گذاري در اين شهرستان نزديك دو برابر ميانگين استان است و شهرك صنعتي چناران از شهرك هاي بزرگ و تاثيرگذار استان و كشور است.

علي حسيني افزود: بيش از 170واحد صنعتي در شهرستان فعال و بيش از 6 هزار نفر در اين واحد ها مشغول به كار هستند.

وي ادامه داد: با توجه به اين ظرفيت و استقبال سرمايه گذاران  شهرستان چناران در آينده نزديك به يكي از قطبهاي صنعتي استان و كشور تبديل خواهد شد.

همچنين امام جمعه چناران گفت: انقلاب اسلامي ايران معجزه قرن بوده و اين انقلاب يك الگو براي دنيا معرفي شده است و نور انقلاب تمام دنيا را روشن كرده است.

حجت الاسلام مظفر تاجي افزود: ‌ايران به بركت انقلاب اسلامي و حكومت ولايي يك كشور علمي است.

امام جمعه چناران به مشكلات شهرستان اشاره كرد و بيان داشت: تكميل پرو‍ژه مسكن مهر چناران يكي از مشكلات جدي شهرستان مي باشدكه متقاضيان را با مشكل روبرو كرده است.

حجت الاسلام تاجي افزود: تكميل مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد كه بايد يگوييم يك اثر تاريخي تبديل شده متاسفانه با توجه به عدم بودجه اين مجموعه تكميل نشده است.

وي افزود: مبلمان شهر چناران با توجه به وضعيت نا مناسب مالي شهرداري چناران در شان مردم نيست كه تقاضاي مساعدت داريم.

کد مطلب 2233541

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