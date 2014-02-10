مشکلات اقتصادی مردم را از انقلاب دور نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار آقایی در همایش اصناف و انقلاب که پیش از ظهر دوشنبه در فرهنگسرای مهر نظرآباد برگزار شد، اظهار داشت: در طول 35 سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی و تحریم های زیادی ایستادگی کردند و اگر همراهی مردم و بازاریان نبود شرایط سختی بر جامعه حاکم بود.



وی گفت: با همه مشکلات اقتصادی اما مردم از انقلاب فاصله نگرفتند بلکه اراده آنان در برابر دشمنان مستحکم تر و پایه های انقلاب استوارتر شد.



آقایی با اشاره به وظیفه اصناف در ارائه خدمات مطلوب و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کالا افزود: بازاریان نقش تاثیر گذاری در ایجاد و حفظ آرامش بازار دارند و می توانند امنیت، آرامش و اطمینان خاطر برای مردم به وجود آورند.



فرماندار نظرآباد ادامه داد: در دوران مبارزه با رژیم طاغوت اصناف نقش حمایتی و تقویت کننده از انقلاب داشتند به گونه ای که موتور محرکه انقلاب بودند و امروز نیز اصناف با حمایت از مردم اجازه سودجویی به افراد خاص را نخواهند داد.



وی گفت: بازاریان نه تنها نقش حمایت و پشتیبانی از انقلاب را دارند بلکه با نگاه خدا محوری گامهای ارزشمند در مسیر کمک به نیازمندان جامعه برمی دارند.



آقایی در بخشی دیگر با تاکید بر همکاری بازاریان با دولت در آستانه شب عید یادآور شد: ساماندهی اوضاع اقتصادی با توجه به نزدیک شدن به سال نو در این شهرستان نیازمند مشارکت اصناف است.



وی با اشاره به اینکه شب عید اوج خرید سالانه مردم به حساب می آید، تاکید کرد: باید تلاش کنیم با جلوگیری از اختلال در بازار، آرامش روانی مردم را حفظ کرده و با احساس بهتری به استقبال بهار برویم.



فرماندرا نظرآباد با اشاره به فعالیت سه هزار و 700 واحد صنفی در این شهرستان ابراز امیدواری کرد با نظارتهای دقیق بر نحوه فعالیت این واحدها خدمات مناسبی در آستانه شب عید به مردم عرضه شود.