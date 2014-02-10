ماهیت انقلاب اسلامی معنویت و مسائل فرهنگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم حسین محمدی ظهر دوشنبه در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی استان فارس با امام جمعه موقت شیراز گفت: مردم ایران از آغاز مبارزات خود علیه رژیم طاغوت قصد برافراشتن پرچم اسلام را دریک انقلاب دینی داشت.

وی تصریح کرد: مباحث اقتصادی و سیاسی در این انقلاب مورد بحث نبود.

فرمانده ارشد نظامی منطقه فارس افزود: روح بصیرت و معنویت نیز از دیگر نقاط تمایز انقلاب اسلامی است.

امیر محمدی با بیان اینکه ریشه و ماهیت اسلامی است که انقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلابهای جهان متمایز کرده، یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با هیچ انقلابی در دنیا قابل مقایسه نیست زیرا رهبری در انقلاب اسلامی ایران به معنای واقعی وجود داشت و همه مردم عاشقانه منتظر فرامین حضرت امام (ره) بودند.

فرمانده ارشد نظامی منطقه فارس تصریح کرد: برخلاف انقلابهای دیگر که وابسته به غرب و شرق بودند، انقلاب اسلامی مستقل بود زیرا مردم نیز با شعارهای خود خواهان استقلال و آزادی در جمهوری اسلامی ایران بودند.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی گفت: نیروهای مسلح در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی همواره گوش به فرمان امام(ره) و مقام معظم رهبری بودند و در کنار مردم قرار داشتند.

امیر محمدی تصریح کرد: با رهبری مدبرانه حضرت امام(ره) و همچنین رهبری مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی تمامی بحرانها را پشت سر گذاشته است.