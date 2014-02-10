به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از نهمین دوره لیگ برتر و دهمین دوره لیگ دسته یک جودو چهارشنبه 23 بهمن ماه در سالن شهید افراسیابی برگزار می شود که در مهمترین بازی در لیگ برتر پالایش گاز ایلام تیم سوم در یک روز سخت به مصاف تیم های میزان خراسان شمالی و پاس خراسان رضوی می رود. ایلامی ها برای تثبیت مکان سومی خود کار دشواری در پیکار با این دو تیم پرمهره خواهند داشت.

در پیکارهای دور هفتم، تیمهای نیروی زمینی ارتش با نفت مسجد سلیمان، پاس ثامن الحجج با پالایش گاز ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی با موسسه مالی و اعتباری میزبان پیکار خواهند کرد. ضمن اینکه در مبارزات دور هشتم پاس ثامن الحجج با نفت مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی با نیروی زمینی ارتش، موسسه مالی و اعتباری میزان با پالایش گاز ایلام مبارزه خواهند کرد. همچنین دیدار عقب افتاده پاس ثامن الحجج و دانشگاه آزاد اسلامی نیز برگزار خواهد شد.

روز چهارشنبه همزمان با پیکارهای لیگ برتر، هفته چهارم لیگ دسته اول جام خلیج فارس پیگیری می شود که تیم های حاضر در گروه های اول و دوم رقابتهای خود را طبق برنامه زير برگزار می کنند.

برنامه بازیهای گروه اول:

دور هشتم

رستوران شبهای گلوبندک – هیئت جودو کرمانشاه

امید چناران- صنایع سنگ قاسمی فر

باشگاه علی حیدر- خانه جودو اهواز

دور نهم

امید چناران- هیئت جودو کرمانشاه

باشگاه علی حیدر- رستوران شبهای گلوبندک

خانه جودو اهواز- صنایع سنگ قاسمی فر

دور دهم

باشگاه علی حیدر- هیئت جودو کرمانشاه

خانه جودو اهواز- امید چناران

صنایع سنگ قاسمی فر- رستوران شبهای گلوبندک

برنامه بازیهای گروه دوم:

دور هشتم

پيت بول(آکادمي جودو)- ايران خودرو تبريز

پاس قوامين-هيئت جودو انديمشک

شهرداري ساوه-هيئت جودو بوشهر

دور نهم

پاس قوامين-ايران خودرو تبريز

شهرداري ساوه- پيت بول (آکادمي جودو)

هيئت جودو بوشهر-هيئت جودو انديمشک

دور دهم

شهرداري ساوه-ايران خودرو تبريز

هيئت جودو بوشهر-پاس قوامين