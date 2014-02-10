زندگی مردم غرب مازندران قابل قیاس با اسکیموها نیست/ حمایت 212 نماینده مجلس از مردم مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد پیش از ظهر دوشنبه در ستاد مدیریت بحران استان از حضور امید بخش استاندار در غرب استان تقدیر کرد و خواستار همت و پیگیری جدی تر برای جبران خسارتها شد.

وی با اشاره به اینکه برف یک متر و 70 سانتی را تاکنون تجربه نکردیم، اظهار داشت: این اطمینان را داریم که آمادگی برای برف بیش از 50 سانتی متر نیز در منطقه وجود ندارد.

شریعت نژاد یادآور شد: این امر مظلومیت مازندران را نشان می دهد که این استان همواره عقب نگاه داشته شده است.

این نماینده مجلس یادآورشد: باید در مدیریت بحران به درستی ورود پیدا کنیم و متاسفانه با بارش شدید، قطعی برق داریم و جا انداختن عمق این فاجعه برای نمایندگان مجلس بسیار سخت بود.

وی عنوان کرد: در این فضا مردم استان سه روز و سه شب در فضای رعب انگیز زندگی می کردند.

وی با بیان اینکه عده ای از نمایندگان مجلس به غرب مازندران به عنوان فضایی پر نعمت می نگریستند، یادآور شد: اما غرب مازندران یک منطقه برفگیر و خسارت زا است و باید این شرایط برای نمایندگان نیز تفهیم شود.

انتقاد از شرکتهای بیمه گر

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد با انتقاد از شرکتهای بیمه گر یادآور شد: شرکتهای بیمه ای دکاندارهای حرفه ای شدند و از جهل مردم سوء استفاده می کنند و از آتشفشان بودن منطقه بیمه دریافت می کنند ولی برف را بیمه نمی کنند.

شریعت نژاد درخصوص تقسیط قبض برق و آب گفت: دولت باید در این زمینه مساعدت لازم را برای مردم خسارت دیده داشته باشد.

حمایت 212 نماینده مجلس برای جبران خسارتهای مازندران

وی با اشاره به امضای 212 نماینده مجلس در تسریع پرداخت خسارتهای غرب مازندران گفت: در جلسه آتی هیئت دولت نیز این مسائل پیگیری می شد.

وی عنوان کرد: امروز کار سخت ما این است که مسائل را در بحران پیگیری کنیم و مردم غرب مازنردان تجربه سختی از سرما زدگی دارند و این شائبه بین مردم وجود دارد که دولت به تعهداتش عمل نمی کند ولی باید برای جبران خسارتها تلاش شود.

شریعت نژاد در زمینه بدهی مردم به بانکها گفت: در جلسه دیروز مجلس عنوان شد که بانکها موظف شدند بدهی خود را از مردم خسارت دیده استمهال کنند.

وی پیشنهاد داد تا با ارزیابی و تعیین پرسش نامه بطور واقعی از مردم بپرسند چه خدماتی دریافت کردند و از بحران اخیر درس گرفته شود.