انجمن آثار و مفاخر اداره نیست، یک موسسه علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیس جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی صبح امروز با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علی اکبر صادقی رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جمعی از اعضای این انجمن برگزار شد.

در این مراسم مهدی محقق رئیس جدید انجمن در سخنانی با اشاره به آشنایی خود با انجمن در سال 1337 گفت: در آن سال مرحوم استاد همایی من را در مقام یک شاگرد به انجمن آورد و به سپهبد عابدلی که رئیس وقت آنجا بود معرفی کرد و خطاب به او گفت من دیگر پیر شده ام و توان کار ندارم و به همین خاطر یک نیروی جوان آورده ام و به شما معرفی می کنم.

محقق ادامه داد: پس از مدتی به این فکر افتادم که به خاطر قدردانی از معرفی من به انجمن، خودم هم برای آنجا کاری انجام دهم. به همین خاطر شروع به تصحیح کتابی با نام «اشترنامه» کردم که میانه راه متوجه شدم این کتاب منسوب به عطار است و متعلق به او نیست. و به همین خاطر فقط یک جلد از آن را تصحیح کردم که البته بعدها پروفسور هانری کربن به من انتقاد کرد و گفت درست است که این کتاب منسوب به عطار است. اما سالها در خانقاه های مختلف دست به دست گشته و ارزش تصحیح و انتشار دارد.

وی همچنین به دعوت خود به دانشگاهی در کانادا برای تدریس اشاره کرد و گفت: در سفرم به کانادا با کتابخانه یک پزشک مواجه شدم که به دلیل علاقه او به فرهنگ و تمدن اسلامی، منابع غنی در آن وجود داشت. از میان آنها کتابی درباره محمدبن زکریای رازی تالیف کردیم که با عنوان «سیره الفلسفیه» در سال 43 توسط یونسکو منتشر شد و بعدها نیز در سال 49 کتابی با عنوان «فیلسوف ری» نوشتم و توسط همین انجمن منتشر کردم که در سال 49 عنوان بهترین کتاب ایران را به دست آورد.

رئیس جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ادامه به پیشنهاد خودش در انجمن به منظور برنامه ریزی برای تجلیل از فرهیختگان فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: یادم هست در سال 55 به عنوان رئیس انجمن ترویج زبان فارسی برای استاد همایی بزرگداشتی برگزار کردیم. او که مدت ها بود از خانه بیرون نرفته بود باورش نمی شد چنان جمعیتی که شامل تمامی شاگردان او از دوران معلمی در دارالفنون تا تدریس در دانشگاه را شامل می شد برای این مراسم حاضر شوند. آنجا بودکه فهمیدم این گونه مجالس و برگزاری آنها تاثیرات قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر احترام به علم و عالم است که می تواند اثربخش باشد و باید نهادینه شود.

وی تصریح کرد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یک اداره نیست بلکه موسسه ای است علمی و شیوه برخورد و رفتار در آن باید با ادارات متفاوت باشد تا بتوانیم بار دیگر فردی مانند ابوعبدالله تبریزی که کتابش برای اولین بار توسط من کشف شد و متوجه شدیم که در نخستین سال های پس از ایجاد صنعت چاپ در اروپا و در ونیز منتشر شده را در کشور پیدا کنیم.

همچنین در این مراسم توفیق سبحانی از پژوهشگران کشور در سخنان کوتاهی با اشاره به انتخاب مهدی محقق به عنوان رئیس جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: روزی که با من تماس گرفتند و خبر انتخاب دکتر محقق را دادند من در خارج از ایران بودم. بلافاصله به دنبال دیوان حافظ گشتم اما در منزلی که بودم حافظ پیدا نشد و تنها دستم به کلیات شهریار رسید و در آن شعری یافتم که با این مطلع شروع می شد«رقیبت گر هنر هم دزدد از من، من نخواهد شد» .

سبحانی همچنین گفت: از آقای جنتی برای انتخاب آقای محقق سپاسگزاریم چرا که ایشان فردی است که در مدت حضورش در انجمن توانست عده ای را با هدف خدمت قربه الی الله به فرهنگ، گرد خود جمع کند و آثاری را منتشر کند که بسیاری از آنها در خارج از کشور به عنوان منبع مورد رجوع هستند. به عبارت دیگر من باید به خومان تبریک بگویم که فردی بر ریاست انجمن می بینیم که نیازی به معرفی و توصیه ندارد.