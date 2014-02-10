سه درصد از تولید ناخالص ملی باید به بخش پژوهش اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان طی چند سال گذشته از لحاظ زیر ساختهای بیمارستان و ساختمان و امکانات آزمایشگاهی توسعه خوبی داشته است.

وی اظهار داشت: در این راستا باید برای آینده برنامه هایی را که تدوین شده ، طوری اجرایی کنیم که شاهد توسعه افزون تر دانشگاه علوم پزشکی باشیم.

معاون فناوری و تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: مسئولیت در دانشگاه علوم پزشکی بسیار سنگین است چرا که علاوه بر این که مسئول بهداشت و درمان است باید به امور آموزش و تربیت نیروی انسانی هم بپردازد.

ملک زاده تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی باید در حوزه پژوهش نو آوری و خلاقیت داشته باشد و علاوه بر این که در سطح منطقه ای نو آوری می کند باید در سطح بین المللی هم توسعه داشته باشد.

وی یادآورشد: طی سالهای گذشته انرژی ما صرف ایجاد زیر ساختها شده بنابراین باید به سمت پژوهش برویم و برای انجام کارهای پژوهشی در کشور تلاش کنیم.

معاون فناوری و تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور افزود: باید برای آینده نو آوری و خلاقیت داشته باشیم چرا که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید از نظر علمی پیشرفت داشته باشیم چرا که رسالت دانشگاه توسعه علم پزشکی است.

ملک زاده با اشاره به اینکه کمتر از 5 درصد از بودجه برای حوزه آموزش و پژوهش هزینه می شود گفت: انتظار از مجلس و دولت این است که به این حوزه توجه ویژه داشته باشند چرا که توسعه علم پزشکی نیاز به پژوهش و آموزش دارد.

وی افزود: در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دانشجویان با استعدادی وجود دارد بنابراین باید بر روی این دانشجویان سرمایه گذاری کنیم.

معاون فناوری و تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تصریح کرد: امسال تنها نیم درصد برای امر پژوهش و تحقیق اختصاص پیدا کرد و در سال 93 نباید کمتر شود چرا که توسعه و پیشرفت در حوزه علم پزشکی مستلزم تخصیص سرمایه و اعتبار در حوزه پژوهش است.

ملک زاده بودجه اختصاص یافته وزارت به بخش پژوهش را اندک و محدود دانست.

وی انقلاب اسلامی را یک هدیه آسمانی عنوان کرد و گفت: این انقلاب با مدیریت مدبرانه حضزت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.

معاون فناوری و تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور،به ورود متخصصان و فارغ التحصیلان دکترا به عرصه تولید اشاره کرد و گفت: لازمه رشد همه جانبه حوزه علمی کشور بهره گیری از دانش افراد متخصص برای تولید فناوری است.

ملک زاده گفت: در راستای توسعه علم پزشکی باید از تمام امکانات و نیروهای متخصص استفاده کنیم.





