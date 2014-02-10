به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه دولت برای واردات بنزین گفت: دولت برای افزایش بهبود کیفیت بنزین تصمیمات بسیار جدی دارد که از جمله آنها استفاده از بنزین یورو 4 است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد دو مرحله ای بودن توزیع سبد کالا، گفت: مصوبه دولت توزیع سبد کالا به صورت دو مرحله ای است. با این وجود، جامعه هدف ما می تواند تغییر کرده و بسط یابد. دولت در ابتدا قصد داشت که به اقشار خاصی که استحقاق دریافت سبد کالا را دارند، این سبد تعلق گیرد اما در مراحل بعدی کارمندان، بازنشستگان، نیروهای لشگری و کشوری و ... به این سبد افزوده شدند و پس از آن با این موضوع مواجه شدیم که باید به همه این سبد کالا را مانند یارانه ها ارائه دهیم، در غیر این صورت اعتراضات گسترده تر می شود.

نوبخت با اشاره به گفته رئیس جمهور مبنی بر اینکه هیچ گونه بانک اطلاعاتی برای شناسایی ثروتمندان وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود، دولت قصد دارد بر روی ایجاد یک بانک اطلاعاتی در این زمینه متمرکز شود. در بودجه سال 93 ، 400 میلیارد تومان به نظام جامع مالیاتی برای شناسایی اقشار جدید تعلق می گیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت فقط در اقشار کم درآمد، کمیته امدادی ها و بهزیستی ها را می شناسد، تصریح کرد: تاکید رئیس جمهور پرداخت سبد کالا به اقشار خاص بود و مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد باعث عذرخواهی وی از مردم شد در صورتی که دولت می توانست چنین سبدی را توزیع نکند و رئیس جمهور نیز عذرخواهی نداشته باشد اما به هر حال نارسایی ها باید برطرف شود و این حق مردم است که در صف های طویل دریافت سبد کالا منتظر نباشند.

نوبخت، یکی از راهکارها برای عدم ایجاد صف‌های طولانی دریافت سبد کالا را تعیین زمانی و تقدم و تاخر ذکر کرد و گفت: اگر شناسایی به صورت کامل انجام می شد، چنین صف هایی تشکیل نمی‌شد اما به هر حال وظیفه دولت ارائه تسهیلات به مردم است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به تغییرات و مصوبات لایحه بودجه سال 93 در مجلس، آیا میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آتی همان 18 درصد پیشنهادی دولت خواهد بود یا خیر؟ گفت: دولت توان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی به بیش از 18 درصد را ندارد اما به هر حال ما برنامه داریم تورم را کاهش دهیم و میزان آن را به افزایش حقوق نزدیک کنیم؛ گرچه می توانیم میزان افزایش حقوق را بیش از این داشته باشیم اما این امر باعث ایجاد تورم می شود.

نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی، گفت: دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می تواند قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش دهد اما دولت اعتقادی به شیب تند قیمت‌ها ندارد ولی به هر حال هر آنچه که قانون بگوید، ما مجبور به اجرای آن هستیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت برای تامین یارانه های نقدی 11 هزار و 200 میلیارد تومان از خزانه برداشت و بین مردم توزیع می کند، گفت: دولت می توانست فاصله بین رقم 8 هزار و 800 میلیارد تومان مبلغ مندرج در قانون بودجه و آنچه که به دست می آورد طی یک سال (سال 92) از محل افزایش قیمت‌ها تامین کند اما این کار انجام نشد. بر این اساس اگر بخواهد طی یک ماه آینده یعنی تا پایان سال این کار را انجام دهد چند صد درصد باید افزایش قیمت اتفاق بیفتد؟ با این وجود دولت می تواند قیمت‌ها را گران کند. اگر بتوانیم با مجلس در اعداد مربوط به هدفمندی یارانه ها به یک وفاق برسیم، یک روز هم افزایش قیمت‌ها را به تاخیر نخواهیم انداخت.

سخنگوی دولت ادامه داد: لایحه تقدیمی به مجلس (لایحه بودجه 93) به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از دو محل تامین می شد که یکی مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و دیگری 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی است، همچنین 41 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می شود، 5 هزار میلیارد تومان به بهداشت و 4 هزار میلیارد تومان به تولید تعلق می گیرد که همان رقم 50 هزار میلیارد تومان را شامل می شود، این در حالی است که در تبصره 21 لایحه رقم 50 هزار میلیارد تومان به 62 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی این رقم 12 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه قصد داریم که واقعیت‌ها را در زمینه هدفمندی یارانه ها را با مردم در میان بگذاریم، به مشکلاتی که برخی از اقشار ضعیف و نیاز آنها به مبلغ یارانه های نقدی و اینکه یکی دو ساعت پیش از قابل برداشت شدن یارانه ها در مقابل عابربانک‌ها در صف دریافت می ایستند، اشاره کرد و افزود: به هر حال در مصوبه مجلس تکلیف یارانه ها برای اجرا در سال 93 مشخص خواهد شد.

نوبخت در پاسخ به اینکه چرا سبد کالا برای برخی از خبرنگاران تعلق نگرفته است؟ عنوان کرد: در این زمینه با علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت خواهم کرد، زیرا خبرنگاران جزو جامعه هدف دولت برای دریافت سبد کالایی هستند.

وی ادامه داد: جامعه هدف دریافت سبد کالایی در مرحله دوم محدود به اقشاری می شود که دولت قصد حمایت از آنها را دارد که با هماهنگی وزارت کار و صنعت در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد. در عین حال لیست کالاهای سبد کالایی تغییر نخواهد کرد.