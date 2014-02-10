تداوم انقلاب نیازمند حضور مردم در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از ارکان اصلی انقلاب حضور و همراهی مردم بود عنوان کرد: تمامی قدرتهای آن روز تمام توان خود را برای پشتیبانی از پهلوی به کار گرفتند تا این قدرت وابسته به خود همچنان پا برجا باشد.

وی ادامه داد: استکبار جهانی از اسلام ترس و حاکم شدن آن ترس و واهمه داشت و تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بتواند با حفظ قدرت پهلوی را همچنان نگه دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب ابراز کرد: امام راحل به عنوان یک کارشناسی دینی توانست حرکت مردمی که بر ضد حکومت فاسد پهلوی شکل گرفته بود را مدیریت کند.

وی ادامه داد: انقلاب با حضور چشمگیر مردم در صحنه به پیروزی رسید و امروز نیز با توجه به شیطنت‌های غرب و آمریکا برای تداوم نیز نیازمند حضور مردم در صحنه است.

حضور راهپیمایی 22 بهمن از مظاهر یکپارچگی و وحدت است

حجت الاسلام عبداللهی در ادامه، تحریم، سرمایه گذاری‌های فرهنگی و نظامی و کارشکنی‌های غرب را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن یکی از مظاهر یکپارچگی و وحدت مردمی است.

وی بیان کرد: حضور سلایق مختلف در راهپیمایی نه تنها نشان دهنده اقتدار است بلکه حاکی از این است که مردم با با وجود تمامی اختلاف سلایق و یا گرایش‌های مختلف بر روی اصل نظام و ارزشهای دینی و انقلاب اتفاق نظر دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: پیام حضور گسترده مردم نقش برآب شدن کلیه اهداف و سرمایه گذاری های استکبار برای ضربه زدن به ایران است.

وی به شرایط کنونی و حساس پیرامون مذاکرات هسته‌ای اشاره و ابراز داشت: مسئله هسته‌ای تنها یک دست آویز برای استکبار جهانی است تا بتواند از این طریق سلطه استعمارگیری خود را بار دیگر بر ایران تحمیل کند و حضور مردم در صحنه تهدیدات دشمنان را خنثی می‌کند.