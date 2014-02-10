مشکلات شهری گنبد کاووس برطرف شود/ مشکل اشتغال جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که صبح چهارشنبه در گنبدکاووس برگزار شد، یکی از شهروندان این شهرستان با اشاره به دوران تصدی شهرداری قبلی این شهرستان گفت: 2 سال پیش قرار بود خیابان آذربایجان عقب نشینی کند و شهردار وقت هم قول مساعد دادند، برخی از اهالی هم به خاطر همکاری در سریع بازگشایی این خیابان حاضر به اجاره نشینی شدند.

کیکاوس خاکلی افزود: متاسفانه علی رغم همکاری مردم مسئولان شهری به وعده خود وفا نکرند، از سوی دیگر بعد از عقب نشینی برخی منازل تیرهای چراغ برق در وسط معبر قرار گرفت که اداره برق در جواب به درخواست برای جابجایی تیرهای اعلام کرده است که هزینه این جابجایی که حدود 3 میلیون تومان است را باید شهروندان متقبل شوند.

وی از شهرداری و اداره برق خواستار پیگیری جدی این موضوع شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات درمانی شهروندان و نظام پزشکی اظهار کرد: متاسفانه نظارتی بر عملکرد پزشکان وجود ندارد و بسیار مشاهده می شود که یک پزشک برای معاینات خود دستور عکس یا سی تی اسکن می دهد که این روند چنیدن بار تکرار می شود و وی برای هر بار معاینه در طول روند درمانی ویزیت دریافت می کند.

شهروند دیگری در این جلسه با انتقاد از وضعیت اشتغال گفت: شاهدیم که جوانان برای کار به شهرهای بزرگتر مانند تهران سفر سفر می کنند ، برخی از کارخانجات و شرکت های داخلی استانی هم از روی روابط پرسنل خود را به کار می گیرند.

شاه محمد بیات افزود: برخی جوانان ما نیز به شغل های کاذب مانند دستفروشی روی می آورند و به خاطر سد معبر توسط شهرداری اجناس آنان ضبط می شود حال شما بگویید جوانان چه کار کنند؟ اگر بیکار باشند که به کارهای خلاف کشیده می شوند.

وی ادامه داد: چرا وقتی می خواهیم به اداره ای برویم انگار به جبهه جنگ رفتیم و متاسفانه ادارات برخورد خوبی با ارباب رجوع ندارند، یا مسئول مربوطه نیست و یا مسئول دفتر اجازه ورود نمی دهد.

تیمور خسروی شهروند و خبرنگار گنبدی، گفت: قرار بود کنتور هایی که شکسته شده بود بدلیل سرما و یخ زدگی توسط اداره آب بدون هیچ گونه هزینه ای نصب مجدد شود؟ چرا این کار صورت نمی گیرد؟

شهروند دیگر اظهار داشت: چرا نیروی انتظامی فکری به حال بی حجابی و بد حجابی و همچنین مامورین سنگین وزن خود نمی کند؟ چند روز پیش یک مامور به دلیل چاقی نتوانست حریف سارق شود و وی توانست از دست این مامور فرار کند.

همچنین شهروند ساکن بلوار مریم گفت: حدود 4 سال است که اهالی این بلوار در انجا ساکن هستند ولی متاسفانه مشکل رفت و آمد و آسفالت آن منطقه مشهود است، شورای شهر و شهردار سابق قول آسفالت داده اند که فقط جدول بندی و زیر سازی شده است و یکسالی است که این روند مسکوت مانده است.

جوانی نیز پشت تریبون رفت و گفت: بنده فارغ التحصیل فوق لیسانس جغرافیا از دانشگاه تهران هستم، پدرم در سال 72 به علت ابتلا به سرطان و بدون هیچ گونه بیمه تامین اجتماعی از دنیا رفت.

وی ادامه داد: ما تحت پوشش کمیته امداد هستیم ولی از یک فقر نسبی برخورداریم، بعد از فارغ التحصیلی برای نجات از فقر به تمام ادارات برای ایجاد شغل مراجعه کردم توسط کمیته امداد به شهرداری معرفی شدم.

وی بیان کرد: 11 ماه بعنوان کارورز و با حقوق 128 هزار تومان و 85 روز به عنوان عضو شرکتی کار کردم و بعد از آن عذر بنده را خواستند لطفا مرا راهنمایی کنید چکار کنم.

حجت الله اکبری، رییس اداره برق گنبدکاووس در این نشست گفت: در جاهایی که باید شبکه احداث شود وزارت نیرو مجاز به یک بار احداث شبکه برق است وبرای تغییر و جابجایی تیر های چراغ برق باید شهرداری هزینه آن را پرداخت نماید، متاسفانه در بحث جابجایی تیر چراغ برق و احداث مجدد آن اعتبار یا سرفصلی وجود ندارد.

شهردار گنبدکاووس نیز گفت : در رابطه با خیابان آذربایجان و عقب نشینی کارشناسی شده و جدول بندی نیز انجام شده است و با همکاری اداره برق چند تیر برق باقیمانده را جابجا خواهیم کرد.

عبدالمجید قزلجه طولانی شدن این موضوع را به دلیل شهردار جدید بودن و عدم آشنایی مسائل گذشته دانست و گفت: با مطرح شدن دستفروشان قرار شده است که مسئولی بعنوان بازار محلی برای کسب و کار این افراد در نظر گرفته شود که به این سمت راهنمایی شوند.

وی در خصوص بلوار مریم گفت: این بلوار در حال انجام است، پارک خانواده نیز در این بولوار احداث شده و فعال است، در اعتبارات شهرداری 50 درصد مربوط به عمران و 50 درصد هزینه جاری است که باید با این اعتبار رضایت تمام شهروندان را جلب کنیم.