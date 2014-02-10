نخستین پارلمان مجازی معلمان کشور در خراسان رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پارلمان برای افزایش مشارکت معلمان در هدف های عملیاتی آموزش و پرورش استان آغاز به کار کرده است که ظهر دوشنبه و در آستانه 22 بهمن راه اندازی شد.

در چشم انداز بیست ساله؛ ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، دارای هویت اسلامی، انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام، با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل ترسیم شده است.

نهاد آموزش و پرورش به عنوان موثرترین دستگاه آموزشی و تربیتی کشور در تحقق اهداف و زیرساخت های امور فرهنگی، علمی و فناوری مورد نیاز در افق چشم انداز، خود نیازمند تحول و دگرگونی و اصلاح در جهت کسب توانمندی های لازم برای ایفای ماموریت های محوله است.

یک کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: بهره گیری از شیوه های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهمترین راهبردهای آموزش و پرورش کشور و از جمله فرصت ها و امکانات پیش روی ماست که سرعت بخشی و شتاب دهی در جهت بازسازی نظام تعلیم و تربیت و تحول در فرایند یاددهی و یادگیری، را رقم خواهد زد.

شیوا لاری می افزاید: بدیهی است با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات ، شناخت ویژگی های این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن که مبتنی بر ارزش های دینی و ملی در خدمت اهداف متعالی نظام اسلامی باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به عقیده کارشناسان تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین به عنوان اصلی ترین راهبرد نظام آموزشی کشور در بندهای هفتم و نهم خود به دو موضوع استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین و استقرار مدیریت پاسخگو تاکید کرده است.

ضرورت خراسان رضوی

کارشناس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش در این خصوص به خبرنگار مهر ابراز می دارد: از آنجا که افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی( مدرسه، معلمان و دانش آموزان) به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی ، فرهنگی، اجتماعی و معنوی از اهداف عملیاتی در سند تحول بنیادین است و به رشد و تعالی کشور در عرصه های دینی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی می انجامد؛ اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی پس از تشکیل جلسات کارشناسی و بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع با هدف نیل به اهداف سند، تصمیم به تشکیل دو پارلمان مجازی و پارلمان واقعی فرهنگیان گرفت.

ولی قلیچی می افزاید: اینک در آستانه سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و به یمن تشکیل دولت تدبیر و امید مفتخریم که نوید بخش تشکیل پارلمان مجازی برای فرهنگیان استان خراسان رضوی باشیم.

اهداف ایجاد پارلمان

وی ادامه می دهد: با توجه به سبک های جدید مدیریت مشارکتی و وضعیت کنونی فرهنگی و اقتصادی، تشکیل کانونی برای تضارب آرا و استفاده کارآمد ازظرفیت های موجود، ضروری می نماید که در پرتو آن می توان به اهداف ارتقاء اطلاعات عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیت ها با استفاده از فضای مجازی و استفاده از فناوریهای نوین در امور مدیریتی،دست یافت.

قلیچی ادامه می دهد: افزایش مشارکت فرهنگیان در سطوح و فرایندهای مختلف تصمیم سازی، تصمیم گیری ، اجرا و نظارت بر روند کلی امورهمچنین تثبیت ، تعمیق و ساماندهی فعالیت های مطلوب و اعمال تغییر و ترمیم به موقع در مواردی که نیاز به اقدامات اصلاحی دارد نیز از دیگر اهداف این پارلمان است.

وی استقرار مدیریت اثربخش ، کارامد ، مسئولیت پذیر ، پاسخگو و بسترسازی برای استقرار نظام کارامد مدیریتی را اهداف دیگر طرح می داندو می گوید:نظر به اینکه شوراها ، کمیته ها و کارگروه هایی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی وجود دارد که طی جلسات مختلف در موضوعات آموزشی ، پژوهشی ، تربیتی ، اداری و مالی تصمیم گیری می کنند؛دستور کار این جلسات و کمیته ها از طریق این فضای مجازی در اختیار معلمان قرار می گیرد.

این کارشناس اذعان می دارد: فرهنگیان می توانند نظر خود را درباره دستور جلسه اعلام دارند.تمام این نظر ها دسته بندی و در اختیار دبیر جلسه قرار خواهد گرفت تا در تصمیم گیری ها لحاظ شود.

مسوول مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش نیز در این خصوص می گوید: مصوبات و نتایج جلسات شوراها، کمیته ها و کارگروه ها در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد تا ایشان از نتایج و تصمیمات متخذه مطلع شوند.

حسن موذنی اظهار می دارد: سیاست های وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در این فضا در معرض قضاوت و ارزیابی مستمر فرهنگیان گذاشته می شود.

وی می گوید: از سوی دیگر،ایده ها و پیشنهادات فرهنگیان دریافت و به مدیر کل ، معاونین و حوزه های مربوطه ارائه خواهد شد .

موذنی اضافه می کند: از این طریق، زمینه ایجاد مدیریتی با مشارکت حد اکثری همه معلمان خراسان بیش از پیش فراهم خواهد آمد.

ولی قلیچی در خصوص نحوه عضویت معلمان اذعان می دارد: تمام فرهنگیان استان خراسان رضوی عضو عادی پارلمان مجازی است و می توانند در موضوعات مطرح شده نظرات موافق، مخالف و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

وی ادامه می دهد:امکان تکمیل ثبت نام و تکمیل عضویت نیز برای کلیه همکاران طراحی شده است.دستور جلسات علاوه بر این که در سایت پارلمان قرار داده می شود به ایمیل اعضایی که ثبت نام خود را تکمیل نموده اند ارسال می شود.

رییس مرکز اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهرمی گوید: شورای مرکزی پارلمان متشکل از پنج نفراست که در اداره کل آموزش و پرورش استان مستقر می باشند،.

موذنی بیان می دارد: با استفاده از رابطین معرفی شده از طرف مدیر کل ، معاونین مدیرکل ، دستور جلسات را جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل از طریق ایمیل برای اعضای واجد شرایط برای اظهار نظر ارسال می نماید و سپس جمع بندی نظرات ارائه شده را از طریق همان افراد معرفی شده به جلسات جهت اخذ تصمیمات مناسب ، ارسال می کند.

وی تصریح می کند:باور داریم فرهنگیان، سرمایه های عظیم معنوی، فکری و انسانی میهن و خراسان هستند لذا،تقاضا داریم نخستین گام همکاری در این مسیر، یعنی هم افزایی را با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود آغاز نمایند.

از زبان مدیرکل

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص پارلمان مجازی معامان این استان به خبرنگار مهر می گوید: خداوند را شاکرم که باعنایت خاصه حضرت رضا (ع)، شهر بهشت، امروز نخستین پارلمان مجازی معلمان را، در کشور را به عاشقان درس و مشق خطه خورشید هدیه کرد.

جواد حسینی می افزاید: خرسندم که مشارکت فکری و خرد جمعی فرهیختگان عرصه تعلیم و تربیت، رسم خوشایند پیدایش سرمایه اجتماعی در دولت تدبیر و امید شود.

وی ادامه می دهد: همکاران از شما می خواهم در پارلمان خود برنامه ها را ارزیابی و رصد کنید ما با مشارکت واقعی و تقاضا محور خویش به توسعه و موفقیت دست می یابیم.

حسینی تصریح می کند: بی شک معلمان،عنصر اصلی خط مقدم تعلیم و تربیت و بازوان فکری نظام آموزشی کشورند.دانش ضمنی و سازما نی آنان،ظرفیت ارزشمند توسعه ی اجتماعی است.

چارچوب قانون

این طرح در چارچوب قانونی انجام شده است، زیرا فرم جمهوری اسلامی برمبنای جمهوریت و اسلامی بودن در قانون اساسی جمهور ی اسلامی تدوین شده است.

حسینی با بیان این که مشارکت در جمهوری اسلامی در سطح کلان حتی تعیین غیر مستقیم رهبری در مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در سطح میانی تشکل ها و اتحادیه ها و اصناف و در سطح خرد شوراهای شهری در قانون اساسی آمده است؛می افزاید:در سند تحول بنیادین،دکتر فانی در راهبر د هفتم به بهره مندی هوشمندانه از فناوریهای نوین در نظام تعلیم و تربیت و استقرار نظام مدیریت اثر بخشی کار آمد، مسوولیت پذیر و پاسخگو به بحث پارلمان مجازی اشاره شده است.

وی بااشاره به اینکه، در پارلمان مجازی خراسان رضوی 90 هزار معلم در جریان این تصمیم گیریها و برنامه ها قرار می گیرند؛ تصریح کرد: کار تیمی با پشتوانه مطالعاتی و تئوری قوی می تواند، آسیب ها را شناسایی و میل به تغییر را در ما تقویت کند.

معلمان چه می خواهند

یکی از دبیران آموزش و پرورش خراسان رضوی در همین رابطه معتقد است: پل ارتباطی جدیدی که با توجه به فن آوریهای نوین، طراحی شده نقطه قوت نظام آموزشی است.

علیرضا وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: اما امیدوارم نظرات و ایده هایی که از کف مدرسه به ستاد می رسد، در برنامه ریزی ها نقش آفرین شود.

زهرا بهفر از مشاوران مدرسه و مدرس دانشگاه فرهنگیان نیز پارلمان مجازی را کلاسی برای درس آموزی معرفی اما از دست اندکاران توجه به نطرات و ادامه راه را می خواهد.

وی اذعان می دارد: ادامه طرحهای نوین ،مهمترین مسیر توسعه است.رها سازی آن یا سلیقه ای عمل کردن مسوولان بعدی،معلمان را سرخورده و از مشارکت باز می دارد.

بهفر ابراز امیدواری می کند روزی پارلمان واقعی معلمان تاسیس و دگراندیشی وایده پردازی رشد کند.