حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن نماد عزت و عظمت ملت ایران است

حجت‌الاسلام سید جواد سليماني در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: این روز ها که استکبار جهانی به ویژه آمریکا، با نیرنگ و فریب حقانیت جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرد، مردم باید هوشیار باشند و دسیسه‌های آنها را خنثی کنند.

امام جمعه بافق به سخنان اخیر برخی از سران آمریکا اشاره کرد و بیان داشت: ملت ایران هرگز از تهدید و هیاهو نمی‌ترسد و با شرکت در یوم‌الله 22 بهمن، همه گزینه‌های روی میز آمریکا را زیر پا له خواهد کرد.

وی با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم یادآور شد: ملتی که در 22 بهمن 57 ریشه فساد و استبداد را از بیخ و بن برکند امروزهم با آگاهی بیشتر مقابل زیاده خواهی‌های استبکبارخواهد ایستاد.

امام جمعه بافق، اجتماع میلیونی مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی را نشان از اتحاد و همبستگی ملت ایران دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی با همدلی و اتحاد مردم و رهبری بی‌بدیل امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و با همبستگی و پیروی از رهنمودهای ایشان و مقام معظم رهبری از مشکلات پیش‌رو عبور کرده است.

سلیمانی با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای بیشتر به نفع کشورهای غربی و آمریکاست، خاطرنشان کرد: جنجال‌های وزیر خارجه آمریکا و معاونش با آن ادبیات ناپسند، مصرف داخلی دارد و نظام جمهوری اسلامی ایران به اصول توافق شده، پای‌بند بوده و هست.

امام جمعه بافق ادامه داد: آمریکا و متحدانش به خوبی می‌دانند که تحریم‌ها و هیچ تهدید دیگری نمی‌تواند مردم را از رهبرشان جدا کند لیکن هرازگاهی برای ایران خط و نشان می‌کشند.

سلیمانی، ملت ایران را مردمی غیور خواند و گفت: روحیه شهادت طلبی و از خودگذشتگی این مردم، الگوی کشورهای جهان شده و شیطان بزرگ بداند که این روحیه سلحشوری کمترین خللی در اراده مردم و ظلم ستیزی آنها به وجود نخواهد آورد.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ملت ایران از نظر وضع اقتصادی شرایط بسیار نامطلوبی داشت، عنوان کرد: پس از انقلاب وضع مردم رو به بهبودی گذاشت که جای شکرگزاری دارد.

وی بر انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل کنونی تاکید کرد و گفت: جوانان و نوجوانان میهن اسلامی باید بدانند که ترویج فساد اخلاقی و بی‌هویتی نسل جوان از اهداف و برنامه‌های رژیم ستم‌شاهی بود.

امام جمعه بافق، دور کردن مردم از ایمان، اخلاق، معنویت، ترویج مراکز فساد و آلودگی‌های اخلاقی در بین ملت ایران را از دیگر اهداف رژیم دیکتاتوری شاه خائن بیان کرد که همه این اهداف در 22 بهمن 57 ناکام ماند.