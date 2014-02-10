به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی ارتش، امیر خلبان حسن شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در جمع وابستگان نظامی کشورهای دوست و همسایه و فرماندهان عالی رتبه این نیرو که به مناسبت گرامیداشت روز نیروی هوایی ارتش در هتل نهاجا برگزار شد، گفت: متخصصان نیروی هوایی ارتش نه تنها در طول هشت سال دفاع مقدس بلکه تا به امروز با بهینه سازی تجهیزات موجود و تولیدات بومی دفاع هوایی سیطره خود بر آسمان جمهوری اسلامی را حفظ کرده اند.



وی افزود: این تجربه خودکفایی در نیروی هوایی ارتش بیانگر آن است که جهان امروز نیازی به اتاق فرمان دیکتاتوری چند کشور غربی ندارد.



شاه صفی گفت: امروز بر خلاف ادبیات به ارث رسیده اجدادی سران استعمارگر که از وجود همه گزینه‌های روی میز صحبت می کنند، اطمینان داریم توان نظامی نیروهای مسلح ایران حتی فکر کردند به این موضوع را از آن ها سلب کرده است.



فرمانده نهاجا ادامه داد: بدیهی است جنگ‌های آینده جنگ‌های هواپایه خواهد بود و با هجوم وسیع هواپیما و موشک صورت می‌گیرد. بنابراین نیروی هوایی ارتش با رویکردی جدید تمام توان داخلی خود را به صورت خودجوش و نظام مند بر ساخت هواپیما معطوف کرده است.



شاه‌صفی تصریح کرد: با نهادینه شدن جهاد خودکفایی پس از پیروزی انقلاب صدها پروژه هوایی به بهره‌برداری رسیده است و امروز شاهد آن هستیم که نیروی هوایی ارتش پس از سه دهه تلاش هواپیمای جنگی به روز خود را به نام صاعقه تولید کرده و مورد استفاده قرار داده است.



وی با اشاره به سطح بالای توان نظامی ایران به ویژه نیروی هوایی ارتش بیان کرد: درک صحیح از شرایط موجود و حرکت به سمت خودکفایی در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی ما را به شرایطی رسانده که آمادگی کامل برای هرگونه دفاع هوایی در شرایط گوناگون را داریم.



فرمانده نهاجا اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش در بخش های پژوهش و تولید تجهیزات آفندی با مد نظر قراردادن جدید و پیشرفته‌ترین تسلیحات به سمت قطع وابستگی با بیگانگان و بومی کردن سامانه های هوایی گام برداشته و ضمن بهینه سازی سامانه های قبلی اقدام به ساخت سامانه های روز دنیا کرده است.



وی گفت: نیروی هوایی ارتش به موفقیت چشمگیری در زمینه گسترش سامانه های الکترونیکی، تبدیل تجهیزات ارتباطی آنالوگ به دیجیتال، ایجاد شبکه های مایکروویو و فیبر نوری اختصاصی دست یافته است.



شاه صفی ادامه داد: ساخت انواع شبیه ساز هواپیماهای موجود، سوخت رسانی و سوخت گیری انواع هواپیماهای شکاری، طراحی و ساخت موشک های زمین و هواپایه و ساخت انواع رادارهای هوایی و سامانه های ناوبری گوشه ای از دستاوردهای پژوهشی نیروی هوایی ارتش است.



وی در پایان گفت: دکترین ما یک دکترین دفاعی است و قصد تعرض به هیچ کشوری نداشته و نخواهیم داشت. شاهد این موضوع میزان بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران است که کم ترین بودجه نظامی را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است.