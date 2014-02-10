افتتاح سلف سرویس و خانه دانشجو در دانشگاه الزهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به قدمت دانشگاه الزهراء به عنوان نهاد علمی، تحقیاتی، آموزشی و نیاز به گسترش فضاهای خدمات رسانی به دانشجویان این دانشگاه و با هدف بهبود و گسترش فضای آموزشی دانشجویان، طراحی و اجرای مجموعه فضاهای سایت شرقی دانشگاه در دست اقدام قرار گرفت.

در بخش نخستین اجرای این طرح، احداث ساختمان موتورخانه مرکزی جهت ارتقاء بازده سرویس دهی به ساختمان های موجود در سایت شرقی و نیز احداث یک باب رستوران و سلف سرویس دانشجویی و ساختمان دفتر گروه ها و انجمن های دانشجویی تحت عنوان خانه دانشجو، در خرداد سال 90 آغاز شده بود.

با همکاری گروه های مختلف، بخش اول از این طرح به اتمام رسیده است و ساختمان های رستوران و موتورخانه آماده بهره برداری شد.

همزمان با ایام الله دهه فجر 92، ساختمان آشپزخانه و رستوران مرکزی دانشگاه الزهرا(س) با مساحت زیربنا 3740 متر مربع در دو طبقه امروز دوشنبه 21 بهمن با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیأت رئیسه، سایر مسئولان و مدیران دانشگاه الزهرا(س) افتتاح شد.

ساختمان سلف سرویس با هدف تهیه و سرو غذا جهت دانشجویان و اساتید دانشگاه طراحی شده است. مطبخ و آشپزخانه به متراژ 930 متر مربع با ظرفیت پخت و آماده سازی غذا به میزان 6000 در روز مجهز به کلیه تجهیزات صنعتی پخت، آماده سازی و سرو غذا با پشتیبانی فضاهای جانبی شامل 2 واحد انبارهای نگهداری مواد، 3 واحد سردخانه زیر صفر و بالای صفر و فضاهای اداری و خدماتی جهت کارکنان است.

سالن های غذاخوری دانشجویان و اساتید به متراژ 2740 متر مربع در دو طبقه با ظرفیت پذیرایی 600 نفر در ساعت و نیز سالن کافه تریا به متراژ 100متر مربع در یک طبقه با ظرفیت پذیرایی 40 نفر در ساعت آماده خدمات رسانی به دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاه خواهد بود.