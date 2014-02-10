فرهنگ و هنر اردبیل جایی برای عرضه ندارد/ لزوم ساخت تالار شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سالنهای فرهنگی هنری که به عنوان آخرین ابزار زنجیره اجرایی یک برنامه محسوب می شوند نهایت برنامه ریزی و برنامه سازی یک دستگاه و گاهی چندین دستگاه اجرایی را به روی سن برده و به نمایش می گذارند.

اما با وجود تاکیدات مکرر کارشناسان فرهنگی استان اردبیل کمبود سالن موجب شده برنامه های تمامی دستگاه های اجرایی محدود به سالن فدک شود.

همین امر نیز موجب شده که در حال حاضر علاوه بر مباحث فنی و تجهیزاتی برای برگزاری مراسمات هنری و فرهنگی، کوچک بودن و کمبود جا و هماهنگی و رزرو سالن به عنوان یکی از دغدغه های هنرمندان در اجرای برنامه ها تبدیل شود، ضمن اینکه تداخل آن با برنامه های دستگاه ها و سازمان ها که در همین سالن برگزار می شود خود به مشکلات افزوده است.

به طوریکه در مناسبت های شاخص از جمله دهه فجر تراکم برنامه ها موقع به عقب راندن برنامه های کوچکتر و تعطیلی کنسرت و تئاتر و تمرکز بر برنامه های دستگاه های اجرایی می شود.

براساس اظهارات مدیر سالن فدک در حال حاضر بار اجرایی بیش از 90 درصد برنامه های استان به دوش این سالن بوده و تقریبا در تمامی روزهای هفته سالن فدک برنامه دارد.

بی توجهی به کاربری سالن در هنگام ساخت

سالن فدک در سال 1380 با بخشهای جنبی شامل کتابخانه، نگارخانه، سالن کنفرانس و واحد آموزش به بهره برداری رسید و به دلیل ویژگی های ساخت و ظرفیت 538 نفری خود مورد توجه عموم کارشناسان و شهروندان قرار گرفت.

این سالن با کارکرد فرهنگی و هنری و با هدف تمرکز در اجرای کنسرت و تئاتر فعالیت خود را آغاز کرد. با این وجود این کارکرد امروز نه تنها رعایت نمی شود بلکه برگزاری جشنواره، همایش، نشست تخصصی، مسابقه و گردهمایی ادارات موجب شده برنامه های فرهنگی تنها در پارانتز بازهای این برنامه ها مجال حضور بر روی صحنه را داشته باشند.

عسگر قاسمی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: عدم وجود سالن برای برگزاری برنامه های ادارات موجب شده فدک از کارکرد اولیه خود خارج شده و به سالن عمومی تبدیل شود.

ضرورت تجهیز سالن فدک متناسب با کاربری

وی افزود: با وجود اینکه سالن های اجتماعات شهرستان ها و سالن فرهنگسرای شهرداری اردبیل و همچنین سالن ولایت سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل بخشی از برنامه های دستگاه ها و سازمان ها را در طول سال متقبل می شوند، به دلیل برتری امکانات نسبی عمده تمرکز برنامه ها در سالن فدک است.

علاوه بر این عدم تناسب سالن با موارد استفاده آن دلیلی برای بروز مشکلات فنی در اجرای برنامه های فرهنگی به ویژه کنسرت و تئاتر شده است. بطوریکه نبود سالن تخصصی تئاتر و الزام به اجرای برنامه در دو سالن فدک و بیضا از جمله گلایه های همیشگی اهالی تئاتر اردبیل است.

قاسمی معتقد است با توجه به پیشرفت های فن آوری، توسعه کیفی برنامه های اجرایی و... امکانات سمعی بصری فعلی فدک پاسخگوی نیاز برنامه ها نبوده و نیازمند تجهیز و تخصیص اعتبار است.

تالار شهر ضرورتی که محقق نمی شود

در حالی که ضرورت احداث سالن های فرهنگی با امکانات به روز یکی از دغدغه های جدی کارشناسان فرهنگی استان است، احداث تالار شهر به عنوان مصوبه دولت در اردبیل مطالبه ای است که از سال قبل آغاز اما به دلیل مشکل پروانه ساخت از سوی شهرداری منطقه دو اردبیل پلمپ شده است.

موضوعی که به عنوان یکی از مهمترین نیازهای استان توسط مدیر کل سابق ارشاد اسلامی استان اردبیل طرح و بر ضرورت رفع مشکلات ادارای آن تاکید شد.

منصور شرفی با تاکید به اینکه در کل کشور تنها در 10 استان تالار شهر موجود است، اضافه کرد: تنها سالن فرهنگی اردبیل سالن فدک است که تمامی برنامه های تمامی دستگاههای اجرایی در آن اجرا می شود.

وی با یادآوری پیگیری اجرای این طرح از طریق وزرات ارشاد و مشخص شدن پیمانکار ادامه داد: تاکنون پیمانکار از سرمایه شخصی هزینه 23 میلیارد ریالی برای احداث این مجتمع پرداخت کرده و حتی ریالی نیز از اعتبارات دواتی استفاده نکرده اما به دلیل کمبود اعتبار اشراد اردبیل در اخذ پروانه به تعطیلی کشیده شده است.

شرفی خواستار همکاری دستگاههای مسئول برای اجرای این پروژه شد و افزود: سنگ اندازی پروانه ساخت در استان اردبیل در هیچ استان دیگری تجربه نشده است.

ساخت تالار شهر اردبیل در گرو تامین 100 میلیاون تومان

وی با بیان اینکه اخذ پروانه ساخت نیازمند تامین اعتبار است، افزود: اعتبار لازم برای احداث این مجموعه که ملی و استانی است توسط نمایندگان استان پیگیری شود.

این مسئول در حالی دستگاه اجرایی خود را ترک گفت که احداث این مجموعه در ماه های پایانی سال 92 نیز راه به جایی نبرده و در اظهارات هیچ یک از مسئولان ارشد استانی نیز اشاره ای به آن نمی شود.

قرار بود تالار شهر اردبیل در 13 هزار متر مربع و سه طبقه با سالن های مجزای نمایش و موسیقی با پیشرفته ترین تجهیزات احداث شود.

کمبود سالن در خور شان برنامه های فرهنگی و هنری استان در حالی امروز بیش از گذشته عیان شده که امام جمعه اردبیل نیز در جلسه ستاد نکوداشت یکی از شاعران اردبیل بر لزوم ساخت مجموعه هنری بزرگ و در خور توجه در این استان تاکید کرد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی در اظهارات اخیر خود با انتقاد از خلا محسوس سالن های فرهنگی در اردبیل به نسبت سایر استان ها خواستار احداث مجموعه های مناسب برای کاربری های مختلف شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها سالن این استان فدک است که نمی تواند پاسخگوی نیاز برنامه های مختلف باشد، تصریح کرد: در برخی مواقع حضور میهمانان خارجی در برنامه ها و همایش ها ایجاب می کند که این استان به سالن شایسته تجهیز شود.

ضرورت ساخت مجموعه فرهنگی در کنار آثار تاریخی

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه ما در سالنی مثل فدک از میهمانان شاخص کشوری و جهانی پذیرایی می کنیم، افزود: ضروری است نسبت به احداث سالن های چند منظوره با امکانات و تجهیزات مکفی اقدام شود.

وی در عین حال خواستار ایجاد سالن فرهنگی و هنری استان در کنار آثار تاریخی اردبیل شد و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور معرفی و شناساندن هویت و آثار خود، این مجموعه ها در کنار آثار تاریخی ایجاد می شود که این مهم در اردبیل نیز باید بررسی شود.

عاملی از دستگاه های اجرایی خواست در خصوص ساخت یک مجموعه فرهنگی و هنری در محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی بررسی و مطالعاتیب صورت گیرد.

بی مهری توسعه سالن های فرهنگی به سالن تئاتر شهر و مجتمع هنرهای دینی اردبیل نیز سرایت کرده است. تاجایی که هر دو پروژه با مشکلاتی در احداث مواجه بوده و به عقیده کارشناسان به جای تمرکز اعتبارات به احداث یک مجموعه و تکمیل آن با هدف تامین بخشی از نیاز استان، پروژه های سالن سازی با تعلیق قابل توجه و ضعف مدیریتی همراه است.

تاجایی که در کارنامه هر یک از این سالن ها کشمکش دستگاه ها و عدم تعامل در پیشبرد پروژه نمره منفی در کارنامه فرهنگی استان ثبت کرده است.

سالانه نزدیک به 10 کنسرت، هفت نمایشگاه و 10 نمایش در سالن فدک برگزار می شود و این تعداد به غیر از پوشش تمامی برنامه های نزدیک به 100 دستگاه اداری استان است که در برخی مواقع برای رزرو سالن تا هفته ها قبل در صف انتظار می ایستند.

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گزارش: ونوس بهنود