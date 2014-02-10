10 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حسن پور فرماندار شهرستان ملکشاهی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: در گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور مسئولان 10 طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی در شهرستان ملکشاهی کلنگ زنی و به بهره برداری رسید.

حسن پور افزود: برای اجری این طرح ها شامل هفت واحد مرغداری و پرواربندی و دو سالن ورزشی سه میلیارد تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: زمین چمن مصنوعی شهرستان ملکشاهی تا پایان بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

این مسئول اظهار داشت: حضور در مزار شهدای گمنام و ادای احترام به شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس و نهال کاری در عرصه های طبیعی شهرستان ملکشاهی از برنامه های دهه فجر در شهرستان بوده است.

