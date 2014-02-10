مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در شهرهای مختلف گلستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر محمد فلاحی صبح دوشنبه در گرگان گفت: مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در شهر گرگان در سه مسیر انجام می شود.

وی افزود: مسیر شماره یک از چهارراه میدان به سمت خیابان حضرت امام (ره)، میدان شهرداری، خیابان شهید بهشتی به سه راه بهارستان که مصلی گرگان است منتهی می شود.

وی ادامه داد: مسیر شماره دو چهارراه شهداء، خیابان شهداء، میدان شهرداری، خیابان شهید بهشتی به سمت سه راه بهارستان است.

فلاحی اضافه کرد: مسیر شماره 3 میدان حضرت ولی عصر(عج)، خیابان پاسداران، میدان شهرداری، خیابان شهید بهشتی به سمت سه راه بهارستان است.

وی ادامه داد: این راهپیمایی از ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد و سخنران این مراسم نیز دکتر مظفر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو تشخیص مصلحت نظام است.

محمد فلاحی ادامه داد: راهپیمایی در گنبد از ساعت 10 صبح از مسجد قائمیه به طرف مصلی بوده و سخنران آن معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان علی اصغر طهماسبی است، در علی آباد نیز از ساعت 10 از مسجد محمدیه تا میدان ولایت این شهرستان راهپیمایی برقرار است.

وی اظهار کرد: راهپیمایی در شهرستان آزادشهر از ساعت 10:30 از مسجد جامع به سمت شهرداری بوده و سخنران آن حجت الاسلام عبدالکریم بی آزار شیرازی عضو مجمع عالی تقریب مذاهب کشور است، در نوده خاندوز آزادشهر نیز راهپیمایی از ساعت 10 از مسجد جامع به سمت شهرداری برگزار می شود.

وی افزود:در شهرستان مینودشت از ساعت 10 صبح از میدان حضرت امام خمینی (ره) این شهرستان به سمت مصلی محمد رسول الله آغاز شده و سخنران این برنامه حجت الاسلام حسینی امام جمعه مینودشت است، در بخش دوزین شهرستان مینودشت نیز راهپیمایی از ساعت 9 صبح از مسجد جامع به سمت مسجد امام حسین(ع) برگزار می شود، در قلعه قافه از ساعت 9 از مسجد جامع قلعه قافه پایین به سمت امام زاده بی بی سکینه قلعه قافه بالا است، در صفی آباد نیز از ساعت 11 از مسجد جامع به سمت جاده اصلی و در دورجن مینودشت نیز از ساعت 9 صبح از مسجد جامع به سمت جاده اصلی برگزار می شود.

وی گفت: در شهرستان بندرگز راهپیمایی در ساعت 10:30 از پمپ بنزین به سمت گلزار شهدای گمنام برگزار شده و سخنران آن امام جمعه بندرگز حجت الاسلام محمدی است. در شهرستان کردکوی نیز راهپیمایی از ساعت 10 صبح از مسجد جامع این شهرستان به سمت گلزار شهدا است. در یساقی نیز راهپیمایی از ساعت 9 از مسجد جامع تا سه راهی آیت ا... خامنه ای برگزار خواهد شد.

فلاحی بیان کرد: در کلاله راهپیمایی از مقابل مسجد جامع به سمت میدان امام خمینی (ره) بوده که از ساعت 9 صبح آغاز می شود سخنران این مراسم نیز امام جمعه این شهرستان حجت الاسلام کشیری است، در شهر فراغی کلاله نیز راهپیمایی از ساعت 10 از بخشداری به میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد، مراوه تپه نیز مراسم از مسجد امام علی (ع) تا میدان مرکزی برپا می شود و سخنران آن اسکندری فرماندار شهرستان مراوه تپه است.

وی گفت: مسیر راهپیمایی در شهرستان گالیکش از گلزار شهدا تا مزار شهدای گمنام بوده و این مراسم از ساعت 10 صبح آغاز می شود، در بخش صادق آباد گالیکش نیز راهپیمایی از مسجد محمد رسول الله اهل سنت خیابان شهید حصاری تا مسجد امام جعفر صادق از ساعت 10 صبح برگزار می شود، در دهستان ینقاق گالیکش مراسم از ساعت 10 از مدرسه شهید ماسوریان تا شهید شریفی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در شهرستان رامیان نیز راهپیمایی از ساعت 10 از مسجد جعفری تا مقابل شهرداری برگزار می شود،دلند از ساعت 10 از حوزه مقاومت بسیج تا مسجد جامع ، خان ببین از کلانتری تا مصلی و در تاتارعلیا از میدان مرکزی تا مسجد جامع است، در گمیشان نیز از ساعت 10 از میدان شهرداری تا مصلی برگزار خواهد شد، در شهرستان ترکمن نیز راهپیمایی از ساعت 10 صبح از میدان مختومقلی تا چهار راه نیروی انتظامی برگزار می شود.

مسئول روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: در شهر نوکنده از ساعت 10 صبح از شهرداری به طرف مصلی نماز جمعه برگزار خواهد شد، در اینچه برون از ساعت 10 صبح از مقابل بخشداری تا مصلی نماز جمعه ، در دهستان کرند شهر اینچه برون از ساعت 10 از مسجد بلال تا میدان وحدت و در سیمین شهر نیز راهپیمایی از ساعت 10 صبح از بخشداری تا مصلی برگزار می شود.

فلاحی افزود: راهپیمایی در نگین شهر از ساعت 10 از کانون یادگار امام (ره) به سمت مصلی نماز جمعه ، در شهر آق قلا از ساعت 10 از میدان وحدت تا فلکه قدس ، در انبار الوم نیز از ساعت 10 از بسیج تا میدان بخشداری ،فاضل آباد از ساعت 10 از مسجد المهدی (عج) تا گلزار شهدای گمنام ، در دهستان مزرعه کتول از ساعت 10 از حوزه بسیج تا میدان امام حسین (ع) و در دهستان شیرنگ علیا نیز از حوزه بسیج تا دبیرستان حضرت زینب (س) از ساعت 10 صبح برگزار می شود.

وی ادامه داد: در روستای توران فارس از ساعت 10 صبح از میدان شهدا تا ابتدای روستا و بالعکس، در زینب آباد از مسجد جامع تا گلزار شهدا و روستایقره بلاغ از حوزه علمیه تا مدرسه شهید آرمک چوبین و در گلند از مسجد جامع به سمت جاده اصلی و بالعکس برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در گلی داغ از ساعت 9:30 از مصلی تا فلکه شیخ داغستانی و در قازان قایه از ساعت 9:30 از مدرسه شهدای غزه تا میدان نماد قازان برگزار می شود، در شهر سرخنکلاته نیز راهپیمایی از ساعت 10 از بهداری تا مزار شهدا و در دنگلان» از ساعت 9 صبح از مسجد صاحب الزمان تا دهیاری است. در شهر سنگدوین از ساعت 10 از مسجد محمد رسول الله تا مسجد صاحب الزمان (عج) برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان تصریح کرد: از تمام مردم متدین و ولایتمدار شهرهای استان برای شرکت در این راهپیمایی و برپایی هر چه باشکوه تر آن دعوت به عمل می آید.