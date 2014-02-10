کمیته امداد امام (ره) دنبال حذف فقر از چرخه زندگی مددجویان تحت پوشش است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجنقی ظهر دوشنبه در جشن دهه فجر افراد زیرپوشش کمیته امداد نیشابور در تالار میلاد این شهر، اظهارکرد: اقتصاد مقاومتی میتواند در برابر همه یاوهگوییهای کشورهای زیادهخواه موثر باشد و راهش این است که به داشتههای خود اکتفا کنیم و کار را بهعنوان جوهره زندگی بپذیریم.
وی اظهار داشت: دشمن بهدنبال ایجاد یاس و ناامیدی مردم از آینده است اما مردم با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری بهعنوان خلف صالح امام راحل میتوانند این توطئه دشمن را قابل حل کنند.
این مقام مسئول استانی با نفی فرهنگ مصرفگرایی و تجملگرایی، تاکید کرد: اگر جامعه میخواهد عزت داشته باشد باید کار کند و به همین دلیل کمیته امداد اصرار دارد خانوادههای زیر پوشش به سمت مشاغل خانگی بروند.
حاجنقی با بیان اینکه نیازمندان و محرومان بیشترین ضربه را از جنگ اقتصادی دشمن متحمل شدهاند، عنوان کرد: حضرت آقا با اقتصاد مقاومتی و تغییر سبک زندگی میخواهد عزت مردم ایران را بیشتر از گذشته کند.
وی با بیان اینکه خیلی از ارزشهای جمهوری اسلامی را نمیتوانیم درک کنیم، تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی عصاره 1400 سال زحمات حضرت رسول اکرم(ص)، اهل بیت(ع)، نواب امام عصر(عج) و مبارزان علیه ظلم و استبداد است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با بیان اینکه جمهوری اسلامی چون برای همه تاریخ است پس ارزش آن بیانتها است، تاکید کرد: اگر خدای ناکرده غفلت کنیم نفرین گذشتگان و آیندگان به ما میرسد چون هیچ قصوری بر ما پذیرفته نیست.
حاجنقی بیان کرد: ارائه اقدامات سیاسی بین دول تا جنگ تحمیلی تا تهاجم فرهنگی و تا به امروز در جنگ اقتصادی به تمام معنا برای ما طراحی شده است.
وی یادآور شد: دشمن یک لحظه برای براندازی نظام اسلامی فروگذاری نکرده منتها تاکتیکها و روشهایش فرق کرده است.
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