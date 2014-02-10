پرداخت عیدی 503 هزار تومانی با حقوق بهمن کارمندان/ واریز زودتر از موعد حقوق اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در نشستی خبری با اشاره به مصوبات شب گذشته هیات دولت گفت: در جلسه دیشب هیات دولت گزارش آسیب‌های وارد شده به مردم مناطق شمالی کشور (مازندران و گیلان) ارائه شد و رئیس جمهور نسبت به جبران بخشی از خسارات دستورات لازم را صادر کرد و قرار شد که تا نهایی شدن گزارش، خسارات استانی به صورت تنها به هر یک از این استان ها به مبلغ 150 میلیارد ریال به صورت فوری ارسال شود.

سخنگوی دولت افزود: همچنین در جلسه روز گذشته هیات دولت برای ارجاع بند 32 بودجه قانون بودجه 92 که انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بود، قرار شد که بخش اول انتشار در حد یک‌هزار میلیارد تومان انجام شود که البته استقبالی از خرید آن نشد و پیمانکاران نسبت به خرید اقدام کردند. بر این اساس، یک‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت فروش نرفته به بستانکاران دولت در طرح های عمرانی توزیع شد و دولت موافقت کرد که یک‌هزار میلیارد تومان دیگر نیز منتشر شود. بر این اساس تا پایان سال جاری 2 هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت نسبت به پیمانکاران بخش خصوصی تایید خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به تخصیص هایی که در این ماه انجام می شود، همراه با پرداخت حقوق، دستمزد و عیدی کارکنان دولت و همچنین حقوق، دستمزد و عیدی اسفند ماه هر چقدر که خزانه دولت ظرفیت داشته باشد، در جهت تایید بدهی های دولت اقدام خواهد شد.

نوبخت با اشاره به اینکه 37 هزار و 800 میلیارد تومان به صورت ریالی از سوی دولت برای پروژه های عمرانی، سرمایه گذاری می شود، افزود: همچنین 90 هزار میلیارد تومان توسط شرکت های دولتی سرمایه گذاری صورت می گیرد که اگر به این ارقام 35 میلیارد دلار فاینانس مصوب مجلس افزوده شود و در عین حال، بیش از 20 میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی و 10 هزار میلیارد تومان دیگر نیز افزوده شود، کار گسترده ای در بخش های عمرانی در سال 93 انجام خواهد شد که برای خروج از رکود دو سال گذشته نقش مهمی ایفا خواهد کرد و پیش بینی می شود سال آتی اقتصاد ایران از رکود خارج شود.

سخنگوی دولت، مصوبه دیگر هیات وزیران را پرداخت عیدی کارکنان دولت همراه با حقوق بهمن ماه ذکر کرد و ادامه داد: سعی می شود که حقوق اسفند ماه کارکنان دولت نیز زودتر از موعد تقدیم این عزیزان شود. همچنین تصمیم دیگر شب گذشته هیات دولت واریز یارانه های نقدی بهمن ماه به همه خانوارهای مشمول در ساعت 24 امشب بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد روند رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال 93 گفت: روز گذشته لایحه بودجه سال 93 با بیش از 76 درصد آراء، یعنی رای سه چهارم نمایندگان مجلس به تایید رسید و این برای نخستین بار است که پس از سال ها لایحه بودجه پیش از 22 بهمن در مجلس تصویب شده، این در حالی است که کمترین تغییر در اعداد و ارقام بودجه توسط مجلس صورت گرفت که پس از آن ،دولت گزارش تطبیقی در مورد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب را ارائه خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه منابع و مصارف بودجه کل کشور برای سال 93 مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تقدیمی تنها 1.3 درصد تغییر کرد، افزود: یعنی لایحه بودجه از 783 هزار میلیارد تومان به 793 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین درآمدها از رقم 92 هزار میلیارد تومان به 99 هزار میلیارد تومان با رشد 7 درصدی تغییر کرد.

سخنگوی دولت گفت: رقم اوراق مشارکت از 22 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان تغییر کرد، یعنی 38 درصد افزایش یافت که عمدتا مربوط به فروش سهام هولدینگ خلیج فارس و بخش کارخانجات است. همچنین منابع بودجه دولتی از 218 هزار میلیارد تومان لایحه به 233 هزار میلیارد تومان تغییر یافت، یعنی رشد 6.9 درصدی را به همراه داشت. در عین حال منابع بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها هم تغییری در مجلس نکرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه هزینه ها در لایحه بودجه از رقم 143 هزار میلیارد تومان به رقم 149 هزار میلیارد تومان با افزایش 4.7 درصدی همراه شد، افزود: تملک دارایی های سرمایه ای نیز از 37 هزار و 800 میلیارد تومان به 39 هزار و 800 میلیارد تومان افزاش یافت که رشد 5.3 درصدی را به همراه داشت.

نوبخت گفت: تملک دارایی های مالی نیز از حدود 14 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت به 20 هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافت که رشدی 45.1 درصدی را شاهد بود. جمع مصارف عمومی دولت به 210 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 92 تغییری نکرد.

سخنگوی دولت با ذکر این مطلب که نرخ تورم و نرخ بیکاری در حال کاهش است، در بیان دلایل کاهش این نرخ ها گفت: کاهش این نرخ‌ها مثل افزایش‌ها محصول باد، طوفان و واردات نیست، بلکه محصول تصمیمات ما است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد لایحه هدفمندی یارانه ها گفت: قرار بود که دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به صورت لایحه ای مستقل به مجلس تقدیم کند، اما مجلس پیشنهاد کرد که اجرای فاز دوم به صورت یک تبصره در لایحه بودجه سال 93 گنجانده شود.