محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دمای هوا در روزهای دوشنبه، چهار شنبه و پنجشنبه صاف و بدون ابر خواهد بود.

وی گفت: در روز سه شنبه آسمان قم با افزایش موقت ابر همراه خواهد بود اما از روز چهارشنبه دمای هوا روند افزایشی خواهد یافت.

رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: حداکثر دمای هوا در روز دوشنبه 12 و حداقل دما نیز منهای چهار، حداکثر دما در روز سه شنبه 12 و حداقل دما منهای 2 خواهد بود.

کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته

وی گفت: از ابتدای مهرماه میزان بارش باران در ایستگاه شکوهیه 51 و نیم میلی متر، در ایستگاه سالاریه 67 و هشت دهم میلی متر، در ایستگاه سلفچگان 104 و 6 دهم میلی متر، ایستگاه کهک 71 و سه دهم میلی متر بوده است.

قاضی ادامه داد: بیشترین میزان بارش تاکنون در ایستگاه مهر زمین با 264 و 6 دهم میلی متر بوده است.

وی بیان کرد: متاسفانه میزان بارش ها امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

