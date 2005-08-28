به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در پايان جلسه امروز شوراي شهر كه همچون جلسات اخير پشت درهاي بسته برگزار شد ، به خبرنگاران گفت : گزينه هاي مختلفي را مورد بررسي قرار داديم تا در نهايت توانستيم از جمع 7 گزينه اصلي ، سه گزينه را نهايي كنيم .

وي افزود : در جلسات متعددي كه با حضور اين افراد داشتيم ، برنامه ها و اولويت هاي كاري آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت اعضاي شوراي شهر امروز به گزينه نهايي دست يافت .

چمران بدون نام بردن از فرد مورد نظر ، تصريح كرد : فعلا نمي توان نام وي را بازگو كرد چون امكان دارد در بررسي برنامه هاي وي به توافق نرسيم و مجددا فرد ديگري مطرح شود .

رييس شوراي شهر در عين حال گفت كه فرد مورد نظر از جمع اعضاي شوراي شهر نيست اما به اينكه فرد مورد نظر از مجموعه مديران شهرداري است يا از بيرون انتخاب شده ، اشاره نكرد .

چمران همچنين در پاسخ به اين سئوال كه در جلسه آتي شوراي شهر امكان معرفي شهردار جديد وجود دارد ، گفت : در صورتي موضوع انتخاب شهردار در جلسه روز سه شنبه در دستور كار قرار مي گيرد كه ساير دستورات آن جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفته باشد ، در غير اين صورت نمي توان گفت كه موضوع انتخاب شهردار در دستور كار قرار مي گيرد .

وي همچنين به علني يا غير علني بودن جلسه آتي شوراي شهر تهران نيز اشاره نكرد و همه موارد را به همان روزموكول نمود .

چمران در ارتبا با نزديك شدن به زمان سه ماهه شوراي شهر براي انتخاب شهردار جديد ، گفت : شوراي شهر اين اختيار را دارد كه بعد از سه ماه اگر شهردار جديد معرفي نشده بود مجدد سرپرست براي شهرداري انتخاب كند.