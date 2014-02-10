دغدغه مالی در حوزه درمان باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در طول 35 سال گذشته مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته و در این راستا انقلاب تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا توسعه و پیشرفت در ایران شکل بگیرد.

وی اظهار داشت: با تمام مشکلاتی که داریم توانسته ایم در همه حوزه ها به خودکفایی برسیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران از نظر علمی جزو 10کشور برتر دنیا است به رغم اینکه مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته و بر مشکلات غلبه کرده است.

اسماعیلی تاکید کرد: مردم در حوزه درمان و بهداشت مشکلات زیادی دارند بنابراین باید مشکلات در این حوزه به حداقل برسد و هزینه های سنگینی درمانی کاهش یابد.

وی در ادامه گفت: در بودحه سال آینده به بحث درمان توجه ویژه ای شده تا مشکلات حوزه درمان به حداقل برسد ومردم دیگر دغدغه مالی در حوزه درمان نداشته باشند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جامعه قشر آسیب پذیر جامعه در حوزه درمان بسیار مشکلات دارند که بایدبه این امر مهم بسیار توجه شود.

اسماعیلی مسئولیت پذیری در نظام جمهوری اسلامی را بسیار سخت اعلام کرد و گفت: کسی که مسئولیتی را می پذیرد باید با جان و دل برای مردم خدمت کند.

وی تصریح کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه ها سر آمد است ولی باید بیشتر از این کشور توسعه و پیشرفت داشته باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز اقتدار کشور در همه حوزه ها مرهون رشادتها و دلیری های کسانی است که جان خود را فدای نظام کردند تا کشور به اقتدار و استقاال برسد.