بهره برداری از چند طرح عمرانی در شهرستان آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری فرماندار شهرستان آبدانان ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این طرحهای اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر یک1 واحد مرغداری گوشتی در بخش کلات مورموری شهرستان آبدانان به بهره برداری رسیده است.

ناصری افزود: برای اجرای این طرح 20 هزار قطعه ای بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

طرح های بسیج در شهرستان آبدانان با حضور فرمانده سپاه امیرالمومنین استان به بهره برداری رسیده است.

چهار طرح بسیج در شهرستان آبدانان به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح ها در زمینه دو طرح پایگاه مقاومت بسیج و دو سالن ورزشی چند منظوره در بخش های سراب باغ و بخش کلات مورموری پنج میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی سپاه پاسداران هزینه شده است.

علی جاسمی مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان آبدانان نیز اظهار داشت: 39 واحد مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان آبدانان تحویل داده شده است.

وی افزود: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی مبلغ دو میلیارد و 340 میلیون ریال به صورت بلاعوض کمک شده است.