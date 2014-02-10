طولانی ترین روزنامه دیواری شرق کشور در زاهدان رونمایی می شود

عباس پور درویش در گفتگو با مهر اظهار داشت: با همکاری دانش آموزان ناحیه یک آموزش و پرورش زاهدان و معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بزرگ ترین روزنامه دیواری شرق کشور به طول 80 متر فردا همزمان با راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در زاهدان رونمایی می شود.

وی ادامه داد: تهیه و نگارش این روزنامه دیواری از صبح دوشنبه با حضور تعداد 250 دانش آموزان از تعداد 4 مدرسه ناحیه یک در مجتمع آموزشی و پرورشی شهیده سندگل زاهدان آغاز شده است و تا پایان روز جاری به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: این روز نامه دیواری با هدف آشنایی و انتقال ارزش ها و دستاورد های انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی به نسل جوان و با موضوعات وقایع و خاطرات انقلاب و همچنین شهدا و فرهنگ عاشورایی به نگارش در خواهد آمد.

وی ادامه داد: طولانی ترین و بزرگ ترین روزنامه دیواری شرق کشور فردا همزمان با برپایی آیین با شکوه 22 بهمن در طول مسیر راهپیمایی رونمایی خواهد شد.



