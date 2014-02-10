دشمنان به دنبال مغفول کردن آموزه های دینی علیه زنان مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر دوشنبه در همایش سبک زندگی اسلامی ، منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده در جمع بانوان ابراز داشت: در غرب زنان از ارزش و منزلت والایی برخوردار نیستند، که این امر باعث به هم ریختن بنیان خانواده در آنجا شده است.

وی افزود: آنان تلاش دارند تا با کم رنگ کردن آموزه های دینی و روش های بزرگان نسبت به زنان آن چیزی که خودشان می خواهند را به دست آورند در حالی که اسلام ارزش و اعتبار زیادی را برای زنان به ارمغان آورده است.

صادقلو با بیان اینکه در قبل از اسلام و زمان جاهلیت افراد برای زنان هیچ حقی را قائل نمی شدند ، بیان داشت: زمانی که اسلام وارد شد، برای زن و مرد برابری را به ارمغان آورد و زنان از حق دانایی و سواد برخوردار شدند.

وی ادامه داد: در تاریخ اسلام نقش زنان نقشی پررنگ و برجسته بوده است و حتی در واقعه کربلا نیز یکی از رکن اساسی، نقش برجسته زنی مانند حضرت زینب (ص) بود.

وی با اشاره به سخن امامی خمینی (ره) مبنی بر اینکه مرد از دامن زن به معراج می رود، اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای زنان جایگاه والایی را تعریف کرده است و سخن امام خمینی (ره) نیز نشان دهنده این امر است ، چرا که معراج والاترین جایگاه معرفتی و توفیقی انسان به شمار می رود.

پیام دهه فجر با فلسفه و منطق همراه است

استانداربا عنوان اینکه دهه فجر پیام های زیادی را برای ما به ارمغان آورده است، تصریح کرد: پیام دهه فجر پیامی تشریفاتی نیست، بلکه دارای فلسفه و منطق خاصی است و امام نیز این پیام را سوره فجر الهام گرفته است.

وی یافتن پیام دهه فجر را یکی از رسالت های اصلی ما دانست، و خاطرنشان کرد: ما با شناخت این پیام می توانیم به اهداف انقلاب پی ببریم، چرا که این انقلاب در فضای کاملا اسلامی شکل گرفته است.

صادقلو اضافه کرد: دهه فجر نشان دهنده میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و استواری برای رسیدن به آرمانهای اسلامی است و این پیام ها شوخی نیست بلکه نشان دهنده این است که ملت ایران در این ده روز چه کرده است.

کسانی که به دنبال فساد انگیزی باشند، شکست می خورند

استاندار گفت: کسانی که به دنبال فساد انگیزی در کشورها باشند، مطئمن باشند شکست خواهند خورد و در واقع دهه فجر و سوره فجر نشان دهنده این است که مدعیان شکست ناپذیری بالاخره نابود می شوند.

وی افزود: افراد می توانند با جلوه های حق شکست پذیر باشند و البته انسان هایی که اراده آهنین داشته باشند می توانند با ایمان و استقامت مدعیان را شکست دهند و اگر می خواهیم جهان را تحت اراده خود داشته باشیم، باید آهنین باشیم.

حسن صادقلو با بیان اینکه ما یدک کش میراثی بزرگ هستیم، اذعان داشت: رسالت ما در کشور بر سایه معرفت، بصیرت و وصل به پشتوانه ها و آموزه های دینی است که می توانیم نقش تاثیر گذاری را ایفا کنیم .

وی با اشاره با به اینکه پشت این انقلاب اسلام قرار دارد، ابراز داشت: وجود اسلام مسئولیت ما را سنگین تر کرده است و اگر نتوانیم این انقلاب را به درستی هدایت کنیم باید جواب اسلام را نیز بدهیم.