چهار طرح فرهنگی ورزشی در شهر جدید هشتگرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کامران عظیم زاده در آیین گشایش چهار طرح فرهنگی ورزشی که با حضور تنی چند از مسئولان استانی پش از ظهر دوشنبه در این شهر به بهره برداری رسید، اظهار داشت: با توجه به لزوم توسعه امکانات فرهنگی و ورزشی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ساخت طرحهای فرهنگی ورزشی در دستور کار قرار گرفته و امروز شاهد افتتاح چهار طرح هستیم.

وی گفت: استخر سرپوشیده شهرداری با زیربنای سه هزار و 300 مترمربع از مهمترین طرحهای اجرایی است که با صرف 57 میلیارد ریال دراختیار شهروندان قرار داده شده است.



وی یادآور شد: در این فضای ورزشی امکاناتی نظیر استخر کودکان، بزرگسالان، سالن بولینگ، بدنسازی، سونا، جکوزی، حمام سنتی، اتاق بخار، کافی شاپ و رستوران وجود دارد.



عظیم زاده با اشاره به احداث پارک محله ای غزه گفت: این پارک به مساحت سه هزار و 780متر مربع با اعتبار دو میلیارد ریال به بهره برداری رسید.



بوستان محله ای نیلوفر به مساحت دو هزار و 200متر مربع و کتابخانه مهستان در شهر جدید هشتگرد به مساحت 580 مترمربع در دو طبقه از طرحهای دیگری بود که عظیم زاده نام برد.



به گفته وی دو طرح اخیر به ترتیب با اعتباری سه میلیارد ریال و هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

پرداختن به زیرساختهای شهر جدید هشتگرد ضروری است

شهردار شهر جدید هشتگرد در ادامه اظهار داشت: پرداختن به آينده اين شهر و زيرساخت‌های آن از جمله موارد ضروری است كه باید مورد تدبير و برنامه‌ريزي قرار گرفته و در افق پنج ساله شهر آن را لحاظ کرده ایم.



وی گفت: این شهر در زمینه ورزشی پتانسیل بسیار خوبی دارد و تلاش داریم در این بخش ببیشتر سرمایه گذاری کنیم.