نیمی از مازندرانیها تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول ظفرمند ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، از مجموع پرداخت هزینه های درمانی بیش از 38 میلیارد تومان خسارت متفرقه به بیمه شدگان بودن است.

وی شمار مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه سلامت استان را دو هزار و 199 مرکز بیان کرد و گفت: سه هزار و 930 بیمار خاص نیز تحت پوشش این مرکز هستند که امسال 67 میلیون ریال بابت درمان آنان پرداخت شده است.

ظفرمند ارائه کارت هوشمند را از جمله اقدامات برشمرد و گفت: با تجهیز داروخانه ها به دستگاههای کارت خوان بیماران می توانند داروهای خود را از 22 داروخانه منتخب دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران یادآورشد: این اداره کل در راستای ارتقاء سطح خدمات خود برنامه های متعددی دارد که می توان به ادامه طرح ملی بیمه درمان ایرانیان برای کلیه افراد فاقد پوشش بیمه درمان به منظور توسعه بیمه همگانی درمانی اشاره کرد که در همین راستا دولت 50 درصد حق سرانه را دراین صندوق پرداخت می کند.

وی یادآورشد: در حال حاضر 83 هزار و 330 نفر از جمعیت شهری فاقد پوشش بیمه ای تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند.

وی با اشاره به فعالیت های خوبی که از ابتدای کار سازمان بیمه سلامت انجام پذیرفته گفت: مشارکت فعال در اجرای طرح ملی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان ، بیمه درمان روستاییان ، ایجاد دسترسی سریع و آسان متقاضیان به خدمات بیمه گری و تکریم ارباب رجوع با به کار گیری امکان صدور و .... از جمله اقدامات است.